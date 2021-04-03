德州復甦力道強 工商業活動大增

德州製造與服務業在2021年3月都出現強勁復甦，為過去17年來的罕見樂觀景況。（聯準會達拉斯分行)

雖然稍早的失業數據不如人意，德州 再減2萬7500個工作機會，但剛剛公布的聯邦準備理事會（Fed）達拉斯分行統計數據卻顯示出罕見的樂觀訊號，不僅製造業產能接近滿點，連服務業都展現強勁復甦力道。另外，消費者信心指數 也回到疫情 發生以來的高點。在在顯示德州的「春天」即將到來。

製造業部份，不僅美國整體出現復甦跡象，德州的力道比全美更強。聯準會達拉斯分行調查顯示，德州2021年3月製造業活動達到17年來的新高。製造業產出、新增訂單與交貨量都大幅成長，產能與設備利用率也創下達拉斯分行2003年開始調查以來的新高。

服務業部分，德州3月的數據也創下14年以來的新高，營收增加對減少的比率為2比1，較2月大增、也高於歷史趨勢，服務業者的雇用人數、工作時數、資本開支也出現增長。

同時，逾半的業者認為過去半年的商業活動增加，樂觀對悲觀的比率更達到8比1，未來商業活動的指數達到新高的42.4。 聯準會達拉斯分行發現，服務業者認為生意好轉對生意變差的比率也達到5比1。

一名製造業者就說，「我們的產能利用率幾乎達到100%，生意只有更好沒有最好」。另一名服務業者也說，「本來興致缺缺的顧客都回籠了，並且展開新的招聘計畫」。

另外，根據民間調查，德州的消費者信心指數也在3月回升到疫情以來的新高。經濟研究聯合會（Conference Board）推測，主因是越來越多人完成疫苗接種。

不過，在這番榮景之下，達拉斯晨報仍然指出，失業狀況還是隱憂之一。德州目前仍有 97萬多名失業勞工，雖然聯準會達拉斯分行預計今年內可望增加70萬個工作機會，不過也只是補回疫情期間失去的職缺。