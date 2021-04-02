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在餐廳裡打嗝會被割下嘴唇…社會科考題辱華 3教師停職

編譯組／綜合報導 
用詞不當的社會科考卷。（Joy Lim提供）
用詞不當的社會科考卷。（Joy Lim提供）

德州卡羅爾頓－法默布蘭奇獨立學區（Carrollton-Farmers Branch ISD）三名教師，因為在社會科考題中使用涉及華人的不當言詞，此遭到學區停職查辦。三人所擬的考題以辱華言詞形容中國，引起華裔社群反彈，認為已經構成歧視亞太裔（AAPI）。 

這份考卷中有一題是，下列哪個現象在中國習以為常？A．如果在餐廳裡打嗝，會被割下嘴唇；B．如果小孩偷糖吃，中國某些省分會用藤條打50下；C．中國某些省分會吃狗肉與貓肉。 

德州卡羅爾頓－法默布蘭奇獨立學區三名教師，因為在考題中使用涉及侮辱華人，遭學區停...
德州卡羅爾頓－法默布蘭奇獨立學區三名教師，因為在考題中使用涉及侮辱華人，遭學區停職查辦。(KHOU電視台)

現就讀六年級的韓裔學生Joy Lim，發現她的妹妹對社會科線上考卷相當苦惱，因此看了一下她的題目，沒想到卻發現上述考題。Joy Lim說她當場氣炸了，然後因為妹妹也對這些辱華問題反感，因此Joy Lim將畫面拍下，3月31日上傳推特並向學區反映。 

Joy Lim說，她不搞不懂為何有人會認為這些措辭沒有問題，如果這份考題是由亞裔美人教師出的，這些問題就不會是這樣的。卡法學區稍後則在推特回應，表示這些用詞具有貶抑與傷害性質，因此相關的三名教師已經停職候查。 

達拉斯華人聯盟（ DFW Chinese Alliance）4月1日聲明，對於這三名教師，學區當局應該立刻開除。聯盟同時要求，卡法學區應該對亞裔學生、家長、社群公開道歉，並立即強化教師與學生對多元平等的認知。卡羅爾頓－法默布蘭奇獨立學區位於達拉斯的北邊。

該學區發表聲明指出，將加強對所有教職員展開多元文化講習訓練，以使學生和所有人能有更互相尊重的環境。

學區 中國 社群

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