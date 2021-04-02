共和黨主導 德州限縮投票新法 民主黨痛批

參議會SB 7草案限縮選民投票權力。（KHOU 11）

德州 參議會4月1日通過SB 7法案，送交眾議會同意，如無意外應可成案。但該案對投票 行為多所限縮，包括限制每日的投票時段、禁止免下車投票、限縮郵寄投票的範圍，甚至還擴張黨派監察員的權限，因此引發民主黨人與社運團體強烈批評。

兼任參議會議長的副州長派屈克（Dan Patrick）將SB 7列為優先法案，因此在成案後兩周內，就快速送交眾議會審查。提案的共和黨 籍參議員休斯（Bryan Hughes）強調，本案將使德州選舉制度更有序與明確，但反對者如民主黨籍參議員麥爾斯（Borris Miles）則批評傷害民主本質。

SB 7究竟為何引發爭議？因為它限縮了去年總統大選期間，選民原本已經獲得的權利。基於疫情考量，州長艾伯特去年同意延長提前投票時間，不過哈里斯縣更進一步讓選民24小時都能投票。但此舉卻讓共和黨人大為反感，認為開放全天候投票，才會讓民主黨得票大增，因此SB 7將投票時間限制為上午6時至晚間9時。

同時，因為防疫需要所設立的免下車投票所，也被SB 7禁止。因為共和黨人認為，不下車投票，選舉觀察員就無法得知投票過程是否正當。但以哈里斯縣為例，夜間與不下車投票的多半為黑人與西語裔，因此民主黨人抨擊，共和黨人就是針對少數族裔而來。當然，共和黨人說，他們沒有針對任何族裔，因為新法是一體適用。

另外，哈里斯縣去年跟州政府互槓的郵寄選票事件，也成為SB 7的釐清事項之一。德州其他縣份只郵寄選票給65歲以上的長者，但哈里斯縣卻選擇郵寄選票給全部240萬位合格選民。雖然德州最高法院裁定哈里斯縣敗訴，但SB 7更進一步規定，除非選民要求，否則地方政府不得廣發選票。

最後，共和黨人認為，為保持投票過程的公正，除了必須限縮由他人協助投票的行為，還需要擴大監察員的權限。前者限縮了身障人士的投票權，因此遭到社運團體抗議，認為肢體障礙或認知不足者，本來就需要旁人協助，不能算是干擾投票；後者則是讓監察員能夠更進一步監督投票，甚至只要「合理懷疑不法」，就拍攝協助投票的過程，但監察員本來就已經能觀察24小時與免下車投票了。

不論SB 7的立法意旨為何，民主黨人已經將之視為共和黨企圖影響選舉的全美計畫之一。共和黨人正在鼓吹「誠信選舉」（election integrity），而在德州之前，去年也是大選焦點的喬治亞州，已經在共和黨人的主導下，先通過類似法案。類似SB 7的政治角力，未來恐怕還會繼續發生。