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德州農工大學整體排名 首度超越奧斯汀德州大學

大學城訊
全國最佳研究所排名，德州農工大學首度超越奧斯汀德州大學。(Texas A&M University網頁)
全國最佳研究所排名，德州農工大學首度超越奧斯汀德州大學。(Texas A&M University網頁)

高等教育評鑑機構發布2022年全國最佳研究所排名，德州農工大學(Texas A&M University)工程學院有許多項專業排入前十名，並且整體排名首度超越奧斯汀德州大學。

美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)每年給高等教育學府所做的評鑑，是極有信譽的升學參考資料，該機構3月30日發布2022年研究所評鑑報告，德州農工大學工程學院(College of Engineering)整體被排在第11名，德州大學奧斯汀則是第12名。全國前三名是麻省理工學院MIT(Massachusetts Institute of Technology) 、史丹福大學(Stanford University)、柏克萊加州大學(UC Berkeley) 。

工程專業方面，德州農工大學的石油工程(Petroleum Engineering)全國排名第二，農業工程(Agricultural Engineering)排名第三，核子工程(Nuclear Engineering)名列第四，航太工程(Aerospace Engineering)則是第九名。另外，該校的法學院也有兩項專科晉身全國前十名：智慧財產權(Intellectual Property)排名第七，爭議解決(Dispute Resolution)名列第八。

美國新聞與世界報導指出，每當就業市場疲弱時，許多曾經受過大學教育的人，會熱衷於申請就讀研究所，讓自己的未來就業前景更看好，而這種投資通常都會得到豐厚的回報。由於COVID-19疫情造成的經濟衰退，今年申請唸研究所的人數大增。

不過奧斯汀德州大學(UT Austin)仍然表現傑出，有五項研究所專業科目在全國排名第一：會計(accounting) 、石油工程、地質學(geology) 、拉丁美洲歷史(Latin American history)和人口社會學(sociology of population)。

德州 教育 石油

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