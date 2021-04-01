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疫情改變德州：偏鄉土地交易暢旺 洗腎者減少

奧斯汀訊
疫情給德州帶來奇特的趨勢，是洗腎中心的病人減少。(U.S. Renal Care網頁)
疫情給德州帶來奇特的趨勢，是洗腎中心的病人減少。(U.S. Renal Care網頁)

疫情德州社會帶來多種奇特的趨勢，其中一個是偏遠鄉區的土地交易暢旺，另一個是洗腎中心的病人減少。

疫情封鎖造成的社交限制，使得遠距工作變得普遍，有些在大城市買不起房屋的上班族，改到地價便宜的鄉區購地築屋，經濟情況好的人則購地興建度假屋，讓自己可以離開人群閒居，不必擔心被病毒感染。

德州房地產研究中心(Texas Real Estate Research Center)新公布的資訊指出，2020年鄉區土地交易額達到16.9億元，一共有55萬2707英畝的土地轉手。由於需求增加，去年的平均土地價格比前年上漲了3.1%，達到每英畝3064元。

另外，德州有五萬多名病人靠洗腎(kidney dialysis)維繫生命，去年疫情大爆發以後，很多有慢性疾病的人改為遠距看病，但洗腎病人卻必須冒險到洗腎中心去，因為停止洗腎幾天之內就會痛苦的死亡。馬丁尼茲(Artemio Martinez)去年4月的一天去洗腎中心時，發現他旁邊的座位空著，那位跟他同一時段洗腎的女病人沒有現身。

隔了幾個星期，他從別人那裏聽說，他的洗腎搭檔感染新冠病毒，住院兩周後去世。他指出幾年來兩個人一起做為時四小時的洗腎，每周三次，兩人聊天打發時間，洗腎才不至於太無聊，她已經成為他的摯友，沒想到這位摯友就這樣走了。

聯邦腎臟護理(U.S. Renal Care)是美國最大的洗腎連鎖企業之一，該公司本月發布的資訊指出，在該公司的診所洗腎的所有病人中，至今已有將近20%感染過新冠病毒，大部分最後痊癒，有小部分死亡。另一項資訊指出，洗腎病人感染病毒後，超過半數會成為住院病患，其中又大約有20%會被病毒奪走性命。衛生單位並沒有就洗腎病人做追蹤，但如果從上述的資訊演算，德州的洗腎病人可能因新冠死了至少一千多人。

德州 疫情 美國

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