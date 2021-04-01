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涉國會暴動 達拉斯男聲請保釋被拒 檢：威脅社會安全

達拉斯訊
達拉斯34歲無業縣民蓋瑞米勒因參與國會暴動被捕。(華府聯邦法院)
達拉斯34歲無業縣民蓋瑞米勒因參與國會暴動被捕。(華府聯邦法院)

達拉斯34歲無業縣民蓋瑞米勒(Garret Miller)因參與國會暴動被捕，他的律師日前要求法院准許交保養傷，檢察單位本周公布他被捕時的照片，向法官證明米勒對社會與人群有重大威脅。

華盛頓郵報指出，目前已被逮捕控罪的300多名國會暴徒，大多數用某種方式在網路上炫耀自己的英勇事蹟，這些照片、視頻和發文最後成為提控的證據，他們給自己掘出無法逃遁的陷阱。米勒和暴徒攻入國會大廈以後，在圓頂大廳拍了自拍照放上網路，隨後又發文威脅「刺殺紐約州國會眾議員歐凱秀」(Assassinate AOC)。

米勒目前被關在奧克拉荷馬州的一座監獄，他在達拉斯地區的監獄拘押期間，因為踢足球受傷鎖骨折斷，他的律師日前向法官求情，要求法官准許他出獄養傷。為了說服法官拒絕陳情，檢察單位本周一公布了米勒1月20日在達拉斯住宅被捕時的照片，他穿的黑色T恤衫，前面印著「2021年1月6日我在華府」、「奪回美國」(Take America Back) 等標語，背後則有川普的照片。

另外，檢察單位還公布了一段電話錄音，那是他被捕後不久與母親通話的記錄，執法單位事先已告訴他電話會被錄音，他仍在電話中向母親表示自己沒錯，他被捕下獄是天大的冤屈。檢察單位是要向法官證明米勒已無法明辨是非黑白，如果放他保釋出獄，他會以自己的標準來行事，對社會與人群造成重大威脅。

法官沒有准許米勒保釋，他將繼續關在奧克拉荷馬州的監獄，傷勢稍癒後將被遞解到華府的聯邦法庭受審，他已在2月12日被大陪審團提出12項控罪。米勒的T恤照在網路上瘋傳後，網友嘲笑他將靶心(bull's eye)穿在自己身上，現在想脫罪都不可能。

奧克拉荷馬州 監獄 華府

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