德州孕婦、新生兒死亡率高 專家：與照顧不足飲食有關

「初生缺陷基金會」指出，德州的早產率、婦幼死亡率都偏高。（March of Dimes網頁）

「初生缺陷基金會」（March of Dimes）最新報告指出，2019年度德州 的早產率為11％、列名Ｄ等，哈里斯(Harris)縣更糟早產率12%。同時，孕婦與幼兒的死亡率也偏高，特別是非裔 的死亡率更高出平均三至四倍。初生缺陷基金會創設於1938年，宗旨是改善母嬰健康，以及降低新生兒死亡風險。

非裔婦女與少數族裔產婦死亡率偏高的原因何在？初生缺陷基金會執行長史都華（Stacey D Stewart）指出，原因之一是太多胎兒未足月就出生，代表小孩和媽媽都不健康，而且媽媽還可能因為懷孕而狀況惡化，胎兒與孕婦的健康是相互影響。針對德州部分，調查顯示，20.6%的孕婦產前照護不足；年齡在15至44歲的孕婦中，有24.7%沒有醫療險，還有15.8%的人在貧窮線以下。

另外還包括基於種族的錯誤認知，所導致的醫療失誤，例如醫護可能覺得，「啊，黑人天生就身強體壯，所以這點小痛沒關係啦」，或是認為少數族裔天生就愛吃甜或高油脂的東西，所以「血糖高或血壓 高沒什麼好大驚小怪的啦」。但事實上，醫生指出，這些錯誤的偏見，才是導致少數族裔婦幼死亡率偏高的原因。

類似KPRC 2報導的案例，35歲的湯普森（Tomara Johnson Thompson）就是一例。強森原本打算自然產，但醫生最後決定剖腹，結果動刀後，湯普森的狀況就急速惡化，甚至連自己小孩都沒抱過。湯普森的家人受訪時呼籲其他德州女性注意自身安全，因為懷孕生子有風險，就算湯普森以為自己做好萬全準備，但她還是走了。

解決方法？初生缺陷基金會與「孕婦健康改善基金會」（Improving Maternal Health）的建議，除了孕婦本身在產前、產中、產後都要注意自己狀況，必要時尋求協助，另外在小孩出生後也要盡量延長醫療補助（Medicaid）的期限，這樣才能持續獲得必要的醫療協助。另外就是改變醫生培訓方式，讓每個醫生都摒除種族成見。