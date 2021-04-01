我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

德州孕婦、新生兒死亡率高 專家：與照顧不足飲食有關

編譯組╱綜合報導
「初生缺陷基金會」指出，德州的早產率、婦幼死亡率都偏高。（March of Dimes網頁）
「初生缺陷基金會」指出，德州的早產率、婦幼死亡率都偏高。（March of Dimes網頁）

「初生缺陷基金會」（March of Dimes）最新報告指出，2019年度德州的早產率為11％、列名Ｄ等，哈里斯(Harris)縣更糟早產率12%。同時，孕婦與幼兒的死亡率也偏高，特別是非裔的死亡率更高出平均三至四倍。初生缺陷基金會創設於1938年，宗旨是改善母嬰健康，以及降低新生兒死亡風險。

非裔婦女與少數族裔產婦死亡率偏高的原因何在？初生缺陷基金會執行長史都華（Stacey D Stewart）指出，原因之一是太多胎兒未足月就出生，代表小孩和媽媽都不健康，而且媽媽還可能因為懷孕而狀況惡化，胎兒與孕婦的健康是相互影響。針對德州部分，調查顯示，20.6%的孕婦產前照護不足；年齡在15至44歲的孕婦中，有24.7%沒有醫療險，還有15.8%的人在貧窮線以下。

另外還包括基於種族的錯誤認知，所導致的醫療失誤，例如醫護可能覺得，「啊，黑人天生就身強體壯，所以這點小痛沒關係啦」，或是認為少數族裔天生就愛吃甜或高油脂的東西，所以「血糖高或血壓高沒什麼好大驚小怪的啦」。但事實上，醫生指出，這些錯誤的偏見，才是導致少數族裔婦幼死亡率偏高的原因。

類似KPRC 2報導的案例，35歲的湯普森（Tomara Johnson Thompson）就是一例。強森原本打算自然產，但醫生最後決定剖腹，結果動刀後，湯普森的狀況就急速惡化，甚至連自己小孩都沒抱過。湯普森的家人受訪時呼籲其他德州女性注意自身安全，因為懷孕生子有風險，就算湯普森以為自己做好萬全準備，但她還是走了。

解決方法？初生缺陷基金會與「孕婦健康改善基金會」（Improving Maternal Health）的建議，除了孕婦本身在產前、產中、產後都要注意自己狀況，必要時尋求協助，另外在小孩出生後也要盡量延長醫療補助（Medicaid）的期限，這樣才能持續獲得必要的醫療協助。另外就是改變醫生培訓方式，讓每個醫生都摒除種族成見。

德州 非裔 血壓

上一則

正確的資產轉移觀念及年金的使用

下一則

8.45億紓困卻減班 MBTA：人手不足 難全面復駛

延伸閱讀

勇士2筆「精明小交易」 省稅1100萬

勇士2筆「精明小交易」 省稅1100萬

NBA／踩獨木舟去練習場館 湯普森秀神射引杜蘭特來留言

NBA／踩獨木舟去練習場館 湯普森秀神射引杜蘭特來留言
熊貓幼崽「小奇蹟」首嚐香蕉 興趣不大

熊貓幼崽「小奇蹟」首嚐香蕉 興趣不大
湯普森：康復永不言棄 勇士將重回爭冠行列

湯普森：康復永不言棄 勇士將重回爭冠行列
柯瑞絕殺康利 再奪三分球冠軍 獻給湯普森

柯瑞絕殺康利 再奪三分球冠軍 獻給湯普森
民主黨眾議員以三K黨條款 控告川普及仇恨團體密謀叛亂

民主黨眾議員以三K黨條款 控告川普及仇恨團體密謀叛亂

熱門新聞

被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
喬治亞理工學院電機工程學系教授張繼昆(Gee-Kung Chang)涉嫌濫用簽證計畫，矇騙校方，將外籍研究人員帶進美國，已被聯邦大陪審團起訴。(喬治亞理工學院官網)

喬治亞理工學院教授張繼昆 涉簽證詐騙遭起訴

2021-03-25 19:24
杜勒斯洗衣店曾在店門口張貼了歧視海報。(youtube視頻截圖)

「剷除惡魔中國人」芝洗衣店海報引發抗議

2021-03-26 11:58
竊取客戶私密照片的拉米雷茲。（哈里斯縣檢察長辦公室）

女客持手機開帳戶 BOA行員偷裸照

2021-03-26 18:35
每位施打疫苗的民眾，都會收到一張白色的接種證明卡。(本報檔案照片)

1張8元 網售假疫苗卡 公眾安全陷危險

2021-03-30 15:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母
槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌

槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌
直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫