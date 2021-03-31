新世紀人壽保險 財報優異

陳舜哲（左二）與旗下經紀人舉行年會。

新世紀人壽保險公司自成立30年以來，一直提倡以客户為主的市場開拓，提供優良獨特的保險產品，宣導以客户服務至上的經營理念，得到主流市場經紀人推崇，在美國 保險界享有盛名。

2020年是新世紀開啟另一里程碑，正式晉升Billion(10億)美元公司行列，總資產近10億3906萬美元，法定資本額逾1億2361萬美元，然而調整後法定資本額則上升至1億4173萬美元。

2020年的第四季財報，公司控股公司新世紀集團的稅後淨利為151萬美元，而新世紀人壽保險公司為1091萬美元，兩者稅後淨利總和則為1242萬美元，此外，2020年的全年12個月財報截至12月31日底，控股公司新世紀集團的稅後淨利為411萬美元，新世紀人壽保險公司則為3209萬美元，兩者2020年全年稅後淨利總和猛增逾3620萬美元。

繼豐收的2019年之後，新世紀人壽保險公司 2020年的財務再次快速成長，2020年全年總收入逾5億8452萬美元，比2019年同期的5億5366萬美元，成長了近6%。而2020年的全年稅後盈餘達到3209萬美元，已遠遠超越2019年的稅後盈餘1892萬美元，高速成長70%，公司團隊都很興奮在陳舜哲總裁带領之下新世紀又再創前所未有的高峰。

新世紀人壽及健康保險的現有年保費 已經超过4億7000萬美元，年金總存也超過7億美元，長年被美國權威的AMBest評估公司極度肯定，升級為B++「財務穩固很好」級。

再者，2017更被知名休士頓商業雜誌(Houston Business Journal)統籌，根據各大保險公司年度保費總金額，新世紀人壽保險公司在休士頓排名第三大人壽保險公司，跟隨American General及American National Insurance Co. 之後。

新世紀在銀髮族市場提供老人醫療補助險(Medicare Supplement)已有20多年，這些年來，新世紀遵守一貫的紀律，提供最穩定保費、最優價值產品給長者，所以新世紀在保險業贏得尊重及信賴，2020年的老人醫療補助險保單年保費超越2億7000萬美元。

新世紀人壽保險公司陳舜哲（右）與夫人。

著眼於更多的大保險公司競爭者進入銀髮族市場，該公司的管理階層決定開發更加多樣化的保險產品，再加上歐巴馬健保(OBAMA care)的制定以及醫療費用每年高漲，該公司認為這正是一個絕佳的機會，所以於2010開創了under age健康保險產品。該公司的創新、高效率、高品質的健康保險產品提供65歲以下的年輕保户，另一個新的保險選項，這個健康產品於2016年為公司帶來新年保費2400萬美元，2017年新年保費超過6000萬美元，2018年新年保費超過8400萬美元，2019年新年保費逾1億美元，2020年再創新記錄，新年保費越1億1445萬美元。

基於歐巴馬健保(OBAMA care)眾所皆知高保費及高自付費(deductible)，該公司的新產品注重客戶對醫療費用的了解，供給客戶資料及訓練鼓勵他們如何去找便宜又有品質的醫療服務，如此醫療保險 不僅保費低(通常30%至60%低於歐巴馬健保)並且自付額低，比如MRI的費用大都是在300美元至3000美元，如果到醫院照MRl，費用大概會超過1500美元，可能要自付，如果有新世紀公司最新的健康保險(2 units)，公司可以供給資料讓受保人自由選擇費用低且品質不錯的MRl，在這種情況下，受保人可以找到品質不錯的400美元費用的MRl，而且公司的MRl理倍在這種情況下剛好是500美元，如此不僅受保人的MRl費用足夠，而且還剩下100美元放在受保人自已的口袋裡，該公司這個新產品在主流社會愈來愈受到大眾喜愛，因此預期該公司新的健康保險產品將會繼續突飛猛進成長。

新世紀人壽總裁陳舜哲向經紀人發表演講。

新世紀的固定利率年金有三年及五年兩種計劃，利率優惠且固定不變，這種以客戶為主的固定年金非常受到主流社會的保守客戶的喜愛，所以在過去十年(從2010到2020)他們賣出去的年金(不包括renewal)超過7億美元(平均每年7000萬美元)。

新世紀提供人壽儲蓄、老人醫療補助險(Med Sup)、年金、職業意外險、小額人壽險及年紀65歲以下的健康醫療險等，更有商業房地產貸款如購物中心、公寓、投資住屋及未開發空地等。新世紀人壽保險公司由總裁陳舜哲創辦，目前在美國50州經營客户接近20萬，業務代表超過5000人，財務穩固，資產雄厚。新世紀樂於為華人同胞服務，請來電281-368-7257。