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兒童移民收容所遭抨擊 白宮：儘快轉移

編譯組／綜合報導
參議員克魯茲29日探視達拉斯市會議中心，該中心被用收容兒童移民臨時收容所。(會議中心網頁)
參議員克魯茲29日探視達拉斯市會議中心，該中心被用收容兒童移民臨時收容所。(會議中心網頁)

FOX4電視台報導，隨著收容所容納愈來愈多無證移民，共和黨人對拜登政府處理邊境危機的批評日益加深。

代表德州的參議員克魯茲（Ted Cruz）29日探視達拉斯市會議中心(The Kay Bailey Hutchison Convention Center)，該中心被用收容兒童移民臨時收容所。

他在28日於推特分享一段影片，內容是日前與其他共和黨參議員，訪問位於唐拿市（Donna）邊境一個擁擠的移民收容所，裡面擠滿包括幼兒在內的無證移民。

透過影片，可看到據稱是拜登總統官員之一的工作人員，試圖阻止克魯茲錄影，影片中該人不斷說「要給他們尊嚴」。

克魯茲認為這些無證移民處於危險狀態。「唐納拘留所規模很大，設計可容納1000人，在新冠肺炎疫情下，僅可容納250人。但現在這裡卻有4000人，意味著人與人間相聚不到六呎，特別是小男孩與小女孩們。」

這些拘留在美墨邊境者，大多來自中美洲國家。

白宮新聞秘書Jen Psaki說，「我們絕對同意，這些地方不是兒童住所，我們的重點是解決方案，儘快將他們轉移。我們確保我們將快速在邊境處理兒童， 儘快把他們交給父母。」

截至28日，有超過1萬6000名無人陪伴的兒童被政府留置，其中5000人處在美國海關與邊境保護局營運的不合格設施。

美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）與聖安東尼奧會議中心達成新協議，預計該中心將在本週接待無人陪伴的未成年人，一如達拉斯會議中心一樣。

參議員克魯茲(中)不滿移民臨時收容所不合格施設而抨擊拜登政府。(Ted Cruz...
參議員克魯茲(中)不滿移民臨時收容所不合格施設而抨擊拜登政府。(Ted Cruz推特)

美墨邊境 移民 克魯茲

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