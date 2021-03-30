顧客不滿服務 業主反拔槍相向

報稅服務的業主Latunya Wright涉嫌向顧客亮槍被捕。（哈里斯縣警局)

休士頓 一家稅務服務事務所疑似給顧客造成報稅 問題，顧客上門理論反遭業主動手打傷、拔槍恐嚇，警方將業主逮捕，並發現業主有過重大搶劫前科。

休士頓的KTRK電視台報導，非洲裔女市民波以爾(Marquita Boyle)到市區北邊的MZ BIZ稅務服務公司，把所得稅交給MZ BIZ處理。日前波以爾接到國稅局IRS通知，指出報稅有問題，IRS已開案將進行查稅(tax audit) ，引發波以爾驚慌。波以爾帶著文件到MZ BIZ，要向業主詢問，當時店裡已有幾名顧客，業主萊特(Latunya Wright)叫她排隊等候。

沒想到又有一名顧客進店來，與業主立即發生口角，聽起來像是類似的問題，這名男顧客不吃業主那套，雙方越吵越激烈，波以爾便拿出手機 開始錄影。這時業主到後面的房間，取出一把手槍，店裡的顧客無不驚得目瞪口呆，那名男子還要理論，萊特用左手拉槍機(cock) ，場面緊張到一觸即發的關頭。

這時萊特發現波以爾正在錄像，過來伸手把手機搶走，波以爾想把手機奪回，卻遭萊特用手機打擊頭頂，接著萊特把那段錄影刪除。哈里斯縣警局接到報案後，派員到場處理，波以爾從手機的「recently deleted」(最近刪除)檔案夾裡把那段影音找回，讓警察看剛才發生的事，警員當場把萊特以重傷害的罪名逮捕，警方也在調查萊特是否利用替人報稅的機會詐財。

警方查閱萊特的檔案，發現這名身材魁梧的46歲非洲裔女子，2012年在密蘇里州聖路易斯市(St. Louis)犯下大案，一宗數百萬元現款的自動提款機公司搶劫案，她是涉案的共犯，在供認有罪後被判了四年監禁，出獄以後遷居到休士頓。