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川普現身婚禮 吐嘲完拜登施政後問：想我了嗎？

偷渡猖獗 57%國民不認同拜登移民政策

麥凱倫訊
人蛇每天入夜後用一艘艘橡皮艇把偷渡客從墨西哥載入美國。(AP美聯社)
人蛇每天入夜後用一艘艘橡皮艇把偷渡客從墨西哥載入美國。(AP美聯社)

位於麥凱倫西北邊約60哩的德州小城羅馬市(Roma) ，因其地理位置已成偷渡要津，人蛇每天入夜後用一艘艘橡皮艇把偷渡客墨西哥載入美國。

川普任內的施政，許多不被國民認同，但他把偷渡客送回墨西哥等候聽證，讓中南美洲人的偷渡意願大減，多數美國人認為他把幾十年的南方邊界之患杜絕了。拜登上台後偷渡風潮又起，ABC新聞28日(周日)新公布的民調結果指出，57%受調者不認同拜登的移民政策，德州人反對的比例更高。

德州斯塔縣(Starr County)的羅馬市，最近成為偷渡要津，它與墨西哥的米蓋爾阿里曼市(Miguel Alemán)隔著格蘭德河對望。墨西哥東北部最大城蒙特瑞(Monterrey)離米蓋爾阿里曼只有兩個小時的車程，人蛇開高速公路可以直達米蓋爾阿里曼。由於拜登政府不把無成人陪伴的兒童送回墨西哥，越來越多的父母，把在美親友的名字和電話用奇異筆寫在孩子的衣服或帽子上，然後把孩子交由人蛇載過河，送入美國邊防局的人員手中。

拜登上周回答媒體詢問時，確認他在2024年會積極競選連任。川普下台後幾度表示，他有意在2024年再度參選。You Gov/The Economist日前發布的民調結果指出，如果川普決定參選，他應該會獲得共和黨的提名，但在11月的大選中還是會敗在拜登手下。受調者中50%表示支持拜登，42%表示支持川普。

現在離下次大選還早，未來三年多還會有許多變數，因此這項民調沒有太大的意義。許多拜登的支持者希望他多關注多數國民的意願，不要走太偏左的路線，如果偏激執政惹怒保守人士，難保不會像川普一樣馬失前蹄。

偷渡客 拜登 墨西哥

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