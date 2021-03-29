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休士頓動物園生小象 民眾爭睹

奧斯汀訊
休士頓動物園一頭小亞洲象出生，一落地體重就有284磅。（休士頓動物園網頁）
休士頓動物園一頭小亞洲象出生，一落地體重就有284磅。（休士頓動物園網頁）

休士頓動物園的亞洲象園區，日前一頭小象出生，雖然一落地體重就有284磅，但牠可愛的身影還是讓大家疼惜不已，許多家長準備在春假期間帶孩子去看牠。

KHOU電視台報導，這頭小象是10日那天在動物園的麥克奈爾亞洲象園區(McNair Asian Elephant Habitat)出生的，牠的母親是10歲的圖佩洛(Tupelo) ，出生後不久小象就可以站起來走路了，在動物園公布的視頻中，牠總是害羞地躲在媽媽身子底下。動物園準備在近期內讓牠與遊客見面，或許會辦一個取名競賽，讓市民來給牠取名字。想看這頭小象可愛身影的人，可以上houstonzoo.org的網站瀏覽，網站首頁就是小象的照片。

休士頓動物園的副總裁莉莎瑪麗阿文達諾(Lisa Marie Avendano)指出，生產的過程相當平順，這隻小象是圖佩洛的頭胎，這頭幼象也是母象。由於圖佩洛和休士頓動物園的每一隻公象都有血緣關係，小象是經由人工授精得來的，小象的父親是別的動物園的大象。另外，還有一隻母象也將臨盆，牠是圖佩洛的37歲母親泰絲(Tess) ，等泰絲的小象出生，這個園區就會有13頭象。

休士頓動物園的門票和會員年費收入，有一部分是作為保育亞洲象的基金，與休士頓動物園合作的一支馬來西亞團隊，目前在婆羅洲(Borneo)保護三群有幼象的象群。大象是盜獵者覬覦的目標，即使在偏遠的婆羅洲，存活的野象數目也已不到1500頭。婆羅洲是亞洲最大的島嶼，東南邊的大部分區域是印尼的加里曼丹省(Kalimantan) ，馬來西亞則擁有沙巴(Sabah)和沙勞越(Sarawak) ，剩下的極少部分是文萊蘇丹國(Sultanate of Brunei) ，婆羅洲聞名世界的野生動物，還包括紅毛猩猩(orangutan)和雲豹(clouded leopard)。

動物園 休士頓 印尼

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