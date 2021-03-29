NASA科技館 獲美福藥局贈熱像儀

喻斌（右起）、沈健生、Paul Gor等與太空梭合影。（記者封昌明／攝影）

休士頓 亞裔商會主席喻斌3月24在該會執行長Paul Gor陪同下，與大休士頓合作委員會亞太地主任沈健生、美福藥局主任藥師呂岳勳等陪同下，前往休士頓太空 中心（NASA Johnson Space Center）捐贈一部紅外線體溫熱像儀及1萬枚兒童口罩，該中心執行長William Harris率一級主管參與受贈儀式。

由位在中國城「美福藥局」具名捐贈的這台體溫熱像儀，將陳列在宇航中心的新展廳「使命─ 控制病毒傳播」，並且成為該主題的一部分，這個展覽將提供遊客以近距離的方式體驗包括PULSE Pendent、N95口罩的原理、氧氣頭盔及NASA如何在太空站上保證宇航員的安全，並且防止病毒傳播。喻斌向來賓們介紹在過去的50年裡，NASA一直是人體科學研究的領先者。

經過與太空中心相關單位多次協調，在喻斌的堅持下，主辦單位同意以中文「美福藥局」落款於紅外線體溫儀的介紹上，這是首次有華人並且以中文字樣，提供尖端設備給休士頓太空中心的科技館，參與教育民眾有關太空的科技知識的尖端設備，讓美福藥局的產品揚名主流社會。

喻斌等一行在太空中心的執行長William Harris等官員陪同下，參觀正在舉辦的展覽，體驗NASA 如何利用新的科技克服新冠病毒帶來的挑戰，喻斌向來賓介紹此部體溫熱像儀的各項功能，透過高科技的演算讓人類的體溫以數字的方式呈現，令眾人嘆為觀止。

喻斌表示，他們非常榮幸能捐贈這部紅外線熱像儀在抗擊新冠病毒期間的實際應用，他們還贈送了1萬個兒童口罩給參觀Space Center的青少年們。

William Harris說，「做為一個科學展覽中心，我們的部分使命是教育公眾科學技術是如何在控制疫情期間發揮作用」。「我們將為社區帶來更多的資源，以教育NASA是如何通過不斷的技術創新，來減少病毒帶來的影響， 並創造出更多的新技術」。他感謝喻斌及美福藥局的貢獻。

喻斌在致詞時指出：「我們很榮幸能夠參與到NASA 休士頓太空中心關於病毒控制的展覽。這個展覽從科學角度展示病毒對人體的危害，及NASA是如何通過科學創新來幫助人類減少病毒的損害。」

喻斌是美福藥局創辦人同時也休士頓亞商會主席。他強調：「在病毒流行期間，休士頓亞商會和他們近400名會員與其他亞裔社區的伙伴們，合作為對抗疫情作出許多貢獻，包括由休士頓廣大華人社區所發起的「向前線英雄致敬」活動，期間為1500 為前線工作人員（醫生、警察、消防隊、政府）發送了1萬5000 份餐。在前不久的寒害賑災中，亞商會及會員向250 個殘疾家庭贈送了1000 份晚餐，包括蔬菜、水果、雞蛋、飲用水和口罩等民生物資，