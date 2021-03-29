拍攝收容所遇阻 克魯茲槓拜登

唐拿市收容所內幼童彼此間的距離不到六呎。（Ted Cruz推特）

共和黨參議員克魯茲 （Ted Cruz）28日上午，在推特上發出一則「獨家影片」，稱一名拜登政府的行政工作人員，阻止他在邊境移民 收容所中攝影。

克魯茲在推特發文說，「拜登要多大的程度上阻止美國人看到邊防局在唐拿市（Donna）的移民收容所？」，「拜登從華府派了一名工作人員試圖阻檔我們拍攝，甚至威脅另一名參議員，阻撓國會合法監督。」

FOX電視台報導指出，克魯茲與另一位代表德州的共和黨參議員柯寧（John Cornyn），日前率領一個參議員代表團，至德州唐拿市探視移民收容所，他們在導引下進入收容所探視。

在收容所中，克魯茲拍攝偷渡移民群聚的畫面、滯留於收容所內的幼童。立刻有一名戴著口罩的女子站出來擋在鏡頭前說，「請給人尊重，請遵守規定」，且隨著鏡頭轉動，一面遮住克魯茲的鏡頭，該女子一直用臉占住很大畫面。

影片中克魯茲說，「妳是一位高級顧問，兩周前受僱替一位委員工作，且接獲指示要求我們不要在這裡拍照，因為政府領導階層，不希望美國人知道這裡的情況」。該名工作人員不斷在鏡頭前回應「請不要這樣對待人們。」

克魯茲說，「不幸的是，你們的政策試圖隱藏它們，我了解妳受到指示，我尊重他們，我想解決這種情況，妳所工作的部門主管應該對這些情況負責。」

共和黨參議員26日就已發表令人震驚的畫面，包括移民和兒童被擠在收容所內的場面，他們怒斥所謂拜登總統自己造成的邊境危機。該影片受超過上百萬次點閱。

克魯茲並指出，影片是在唐拿市收容所內拍攝，那個收容所很大可容納1000人，但在新冠肺炎疫情限制下，容量應為250人。可是現在這裡面卻有4000人，容量達1500%，這意味著這些地方看到的小男孩和小女孩並排在一起，彼此之間距離不到六呎。

克魯茲說，「在該收容所內，有10%的兒童染上新冠。」