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譚秋晴競選連任 召募華裔義工

休士頓訊
斯坦福市首位華裔女副市長譚秋晴召募義工，競選連任。（譚秋晴提供）
斯坦福市首位華裔女副市長譚秋晴召募義工，競選連任。（譚秋晴提供）

斯坦福市（Stafford）副市長譚秋晴在2019年當選市議員奠定群眾基礎；並且作為斯坦福市自1853年成立166年來首位華裔市議員，這位政治素人獲得群眾及市政首領及各界的高度認同；2021年她被全票推選為副市長。

譚秋晴2007年被選為亞洲商會董事會主席；2008年，她申請聯邦救難署（FEMA）專線，為受到卡翠娜颶風嚴重破壞的中國城商家及上千位同胞溝通救災，並組織雙語義工奔走忙碌。同年，她榮獲休士頓婦女雜誌TOP 50最有影響女性；2009年，她獲得少數族裔基督教領袖獎；2010年，譚秋晴協助斯坦福市的老市長Leonard Scarcella 籌辦得州第一所中英雙語國際學校；2014年，譚秋晴當選休士頓社區大學（HCC Foundation）理事；2016年她擔任休士頓華裔會計師協會會長；2017年，她當選斯坦福市城市商業發展計劃委員會委員；2018年，譚秋晴還榮獲AIG全國傑出經理人第一名。

很多華裔家庭都親切稱譚秋晴為「譚姐姐」，當選以來，譚秋晴為斯坦福市學區樂隊募集7萬5000元資金，將樂隊192名高中學生帶到Super Bowl現場表演，他們代表德州的精彩表演不僅為自己增長了閱歷，還感動了全國觀眾。她還協助華裔小型企業在疫情期間申請政府PPP及EIDL政府補助貸款及資金；最近，譚秋晴還一直在幫助華裔孩子獲得更好的教育資源。

目前，斯坦福明星重點學校（STEM）已經錄取60多位優秀的華人子弟。兩年來，她為斯坦福市社區謀福利，為華裔積極發聲。大家都說「2021 商會傑出社區服務獎」頒給譚姐姐真是名至實歸！譚秋晴2021參選的施政綱領是取消城市房產稅；加強和健全的財政政策；為所有斯坦福居民提供優質公共服務；支持協調和促進更多新的商業發展機會；支持斯坦福市公立學校為學生提供良好的教育環境；創建暑期工作計劃。為了未來， 華裔需要開拓更廣大的視野。所以，這一次華裔社區需要一起行動，共同支持華裔候選人譚秋晴！

譚秋晴競選連任需要大家的支持，華裔義工招募中，歡迎有志青年加入行列，譚秋晴說，本次義工的招募，她希望能多招華裔青少年參加，她很想把自己多年的從政的經驗和華裔青年共同分享。作為華人從政的先行者，她希望更多華裔下一代出來從政，打入政界為華人爭取更多公平的權益。４月份前三個週六和周日下午有時間的華裔青年，如果有興趣參加義工活動，請聯繫譚秋晴競選辦公室Coco Wen，電話：8326488605，所有義工都會得到課外活動學分。屆時，譚姐姐也會安排專人為華裔青少年作相關培訓。

華裔 華人 休士頓

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