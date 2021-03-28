推動警務改革 抗議者集會支持「佛洛伊德法」

德州 紀事報報導，抗議者於25日在德州議會大廈外集會，支持通過佛洛伊德 法案（George Floyd Act）。

這個「佛洛伊德警察 正義法」(The Justice in Policing Act）於2月推出，旨在推動警務改革。該法包括採取措施，以增強對執法不當行為的責任感，提高透明度和數據收集，取消歧視性警務做法，同時禁止警方在執法時鎖喉。

去年5月25日死亡的46歲的佛洛伊德，當時遭明尼蘇達警員Derek Chauvin鎖喉近八分鐘，送醫不治，在場的三位警員並未介入，各自遭所屬部門開除，最終被控協助謀殺。

目前該法已被眾議院通過，由參議院審議。

抗議者還倡導其他改警方改革法案，如James Talarico的HB 54法案，禁止州和地方執法機構在執行勤務時，與以拍攝真人秀的電視攝影組簽約。

該法案是奧斯汀男子Javier Ambler在Williamson縣被捕，遭警方暴力對待致死，而整個過程被真人秀節目「直擊追捕現場」（Live PD）錄下並播出。

警察暴力受害者活動家與受害者家屬支持新法。