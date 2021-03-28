NASA徵選太空美食 最高獎金50萬

太空總署重金徵求太空站菜單。(NASA 臉書)

國家航空暨太空 總署（NASA ）正在研討如何為長程旅飛行的太空人提供更好的食物，例如登陸火星 的計畫來回可能就要兩年。名為Deep Space Food Challenge的計畫除了NASA自己的專家參與，還開放對外徵選，能夠滿足NASA開出的條件，又能確保健康、美味者，最高可獲得50萬元獎金。

目前國際太空站（International Space Station）的太空人只能偶爾吃上一頓「大餐」，類似周五披薩夜或是「快遞」而來的新鮮蔬果。但是類似往返火星這類星際飛行，條件更為嚴苛，太空人勢必不能只靠地球運送食物，出發時攜帶的食物也必須能更耐久、更健康，甚至美味。

NASA先進食物科技部門的首席科學官Grace Douglas就說，星際旅行的食物供應必須更為自給自足，所以不僅僅是出發時準備哪些食物，還要考慮如何生產食物。關鍵包括：一，在太空中培養的食材夠不夠衛生；二，食品能不能耐久；三，食物夠不夠營養，而且美味；四，節省資源、避免浪費。

除了NASA本身的專家殫精竭慮努力研發出符合上述條件的食物與供應系統，他們也透過Deep Space Food Challenge計畫向外徵才，任何民間高手，只要能滿足四大條件，都可能成為火星計畫的一員，除了獎金之外，還能讓自己的太空船大師級料理名揚四海。