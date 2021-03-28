槍枝管制議題 參議院兩黨爭論不休

德州參議員克魯茲與加州參議員帕迪拉在推特上針對槍枝議題針鋒相對。（推特）

根據mysanantonio.com，23日參議院 司法委員會舉行槍枝暴力聽證會後，德州參議員克魯茲（Ted Cruz）與新任加州參議員帕迪拉（Alex Padilla）針對槍枝管制議題，於推特上爭論不休。

聽證會上，被任命填補副總統賀錦麗席位的民主黨 帕迪拉聲稱，在許多州，買槍比投票 容易，「我們的優先事項，是要讓投票比買槍更容易。」

克魯茲同一天在推特上發了一段帕迪拉講話，稱其「明顯，可笑的是錯誤的。」

帕迪拉回應說，「事實是，共和黨正積極採取措施，使投票變得更加困難，同時防止可挽救生命的常識性槍枝安全改革。」

聽證會主要是針對22日發生於科羅拉多州Boulder發生大規模槍擊事件，造成十人死亡的事件。警方指出，槍手在案發前六天，購買突擊步槍。

本月17日，一名21歲男子，被控在亞特蘭大地區殺害八人，其在案發前數小時購買九釐米槍枝。部分倡議者要求需購買槍枝者需等待更長時間。

對此拜登總統敦促國會迅速採取行動，彌補背景調查系統的漏洞，禁止攻擊性武器，但這牽涉到政治問題，改革更顯困難。

眾議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）當天誓言將立法提案提交參議院，該法案要求大多數槍枝銷售和轉讓進行背景調查。

儘管這是參議院近幾年來，首次對新的槍枝管制進行投票，但民主黨人卻未通過任何重大改革的投票，他們甚至沒有團結起來，正如同民主黨參議員Joe Manchin 23日對記者說，「他反對眾議院關於背景調查的立法。」