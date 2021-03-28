槍枝管制議題 參議院兩黨爭論不休
根據mysanantonio.com，23日參議院司法委員會舉行槍枝暴力聽證會後，德州參議員克魯茲（Ted Cruz）與新任加州參議員帕迪拉（Alex Padilla）針對槍枝管制議題，於推特上爭論不休。
聽證會上，被任命填補副總統賀錦麗席位的民主黨帕迪拉聲稱，在許多州，買槍比投票容易，「我們的優先事項，是要讓投票比買槍更容易。」
克魯茲同一天在推特上發了一段帕迪拉講話，稱其「明顯，可笑的是錯誤的。」
帕迪拉回應說，「事實是，共和黨正積極採取措施，使投票變得更加困難，同時防止可挽救生命的常識性槍枝安全改革。」
聽證會主要是針對22日發生於科羅拉多州Boulder發生大規模槍擊事件，造成十人死亡的事件。警方指出，槍手在案發前六天，購買突擊步槍。
本月17日，一名21歲男子，被控在亞特蘭大地區殺害八人，其在案發前數小時購買九釐米槍枝。部分倡議者要求需購買槍枝者需等待更長時間。
對此拜登總統敦促國會迅速採取行動，彌補背景調查系統的漏洞，禁止攻擊性武器，但這牽涉到政治問題，改革更顯困難。
眾議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）當天誓言將立法提案提交參議院，該法案要求大多數槍枝銷售和轉讓進行背景調查。
儘管這是參議院近幾年來，首次對新的槍枝管制進行投票，但民主黨人卻未通過任何重大改革的投票，他們甚至沒有團結起來，正如同民主黨參議員Joe Manchin 23日對記者說，「他反對眾議院關於背景調查的立法。」
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