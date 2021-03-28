共和黨州議員推動眾議會取消口罩令

達拉斯晨報報導，共和黨德州 眾議會議長費蘭（Dade Phelan）29日將在一個關鍵委員會中舉行聽證會，討論削弱1月分議會批准的新冠肺炎 安全預防措施提議，包括取消口罩令。

本月早些時候，新當選的德州眾議員 斯拉頓（Bryan Slaton）提出一項決議，要求撤銷議會所有公共衛生緩解措施。

斯拉頓指出，德州州長艾伯特（Greg Abbott）本月採取的行動，是取消他在去年7月在德州發布的強制口罩令，也取消他對企業和公眾聚會等其他新冠肺炎限制令，此舉應該促使眾議會也同樣這麼做。

他說，根據州長實行100%開放的行政命令，德州眾議會也該同時開放100%。

3月16日，行政委員會成員Tom Oliverson提出一個解除口罩要求的決議。

根據1月14日通過的眾議會規定，委員、工作人員和訪客必須在委員會會議室，眾議會樓層與其樓上觀眾區配戴口罩。除非對著麥克風講話時，或成員在有玻璃屏風格開的會議室中。

此外，該規範還允許德州代表虛擬參與聽證會，並邀請客人以虛擬方式作證。

Oliverson本身為費蘭的流行病工作小組主席，另一個委員會成員，福和市共和黨議員Stephanie Klick是註冊護士。

民主黨眾議員Michelle Beckley在會議開始之日遠離眾議會，因她認為，費蘭的許多委員會主席並未強制執行戴口罩任務。

Beckley指出，參議會要求成員，工作人員和訪客在議會北入口外的帳篷接受新冠肺炎測試，在進入議會和辦公區域前獲得陰性報告。她說，自去年下半年來，至少有六名眾議員確診。