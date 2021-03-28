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達拉斯FBI 逮第20名國會暴動者

編譯組／綜合報導
聯邦調查局根據監控攝像，發現賈德參與1月6日華府山莊暴動。（FBI）
聯邦調查局根據監控攝像，發現賈德參與1月6日華府山莊暴動。（FBI）

達拉斯晨報報導，達拉斯聯邦調查局（FBI）日前逮補第20名涉嫌參與1月6日華府國會山莊暴動者，現年35歲，來自卡羅爾頓（Carrollton）的賈德（David Lee Judd），他被指控毆打、抵抗或阻礙某些官員與僱員。

根據FBI，賈德被指控向警察扔燃起的鞭炮，試圖用暴力進入國會山莊。他並於26日首日在聯邦法院中露面。

他至少是第15名來自北德州，與1月6日國會山莊暴力襲擊相關者，在那次暴動中，有一名警員死亡，140多人受傷，聯邦稱這是國內恐怖主義行為。

他也是達拉斯聯調局因騷亂被捕的第20人，該局負責的範圍包括德州東部到西部的上半部。

根據聯調局文件，賈德在當天下午3時前出現於監控錄像中，在國會山莊隧道入口處，當時暴徒與建築物人員發生長時間暴力衝突。一大批人拿著工具和其他武器，試圖穿過隧道入口的警力防線。

賈德頭戴「使美國再次偉大」標誌的棒球帽，與他人一起走進隧道，向警力推擠，他們大喊「準備好了」。

聯調局說，從監控中還可看到賈德點燃一個「鞭炮」，將其扔向西陽台處的執法人員隊伍。

「在許多不同錄影中，可看到賈德在人群中鼓勵人們進入隧道。」至下午4時16分，監控中賈德又加入另一群暴動團體，再次對守衛警力發動攻擊。

文件並指出，賈德在社交平台上發帖，稱自己是「德州愛國者」，是名專業駕駛員，可攜帶槍枝。

然FBI指出，目前仍有一些最暴力的犯罪尚未查明，希望民眾協助查詢其他可能的肇事者。

德州 FBI 警察

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