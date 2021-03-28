全美10大最佳商業地產市場 奧斯汀再入榜
在3月的全美房地產經紀協會（NAR）的排名中，奧斯汀再次被評為全美十大最佳商業地產市場之一。這份榜單中沒有進行個別城市排名，預計奧斯汀成為全美十佳商業地產的原因是吸引新居民和新企業，為公司提供較低的辦公或零售空間租金等方面的表現超越其他都會區。
十大最佳商業地產市場是根據GDP增長、失業率、家庭收入中位數、消費者支出、新增企業數量、人口增長和每個主要市場的建築許可等25個類別評選而來。
和奧斯汀一起進入前十的都會區有：佛羅里達州的卡羅角(Cape Coral-Fort Myers)地區，南卡羅來納州查爾斯頓(Charleston-North Charleston)地區，內華達州拉斯維加斯(Las Vegas-Henderson-Paradise)，田納西州的那什維爾(Nashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin)地區，亞利桑那州鳳凰城(Phoenix-Mesa-Scottsdale)地區，北卡羅來納州的Raleigh，猶他州的鹽湖城，華盛頓州的西雅圖(Seattle-Tacoma-Bellevue)地區，亞利桑那州的Tucson。
NAR首席經濟學家Lawrence Yun補充稱，能夠吸引在家工作的新居民，使得奧斯汀大都會區比其他市場更有優勢。
NAR 2020年第四季度奧斯汀-圓石市(Austin-Round Rock)市場報告稱，隨著更多人接種疫苗，越來越的多新企業的遷入，2021年下半年和2022年的商業交易可能會回升。較高的財政支出和寬松的貨幣政策，將會提振全美和奧斯汀的增長。
NAR 2020年第四季度報告還指出，奧斯汀寫字樓租金趨勢高於全美平均水平。2020年第四季度，奧斯汀辦公室的售價為每平方英尺42.40美元，比全美平均水平每平方英尺35.10美元高出7美元。
2020年第四季度，奧斯汀在建辦公空間預計為560萬平方英尺，占該地區庫存的9.9%左右。
報告顯示，工業用地占用率和租金都在上升，工業用地的租金是11美元/平方英尺，高於全美6.80美元/平方英尺的價格。
奧斯汀最近也出現許多新的工業項目，Titan公司批准一塊29萬3000平方英尺的工業建築，2月份，該公司宣布已經籌集9500萬美元的新基金，用於I-35走廊的工業和多戶住宅項目。Lincoln地產公司在Pflugerville一塊25萬平方英尺的工業開發項目獲得批准。奧斯汀最近的工業活動火熱，奧斯汀在選址雜誌最新的美國城市資本項目排名中名列第六。
開發商在2020年第四季度建設的工業用地面積為620萬平方英尺，明顯高於2020年第三季度的130萬平方英尺和2020年第二季度的150萬平方英尺。2020年第四季度的建築活動占奧斯汀地區工業庫存的14%，顯著高於2020年第四季度全美在建庫存的2.2%。
推動奧斯汀經濟增長的另一個行業是大型科技公司。
NAI Partners的董事總經理Ryan Bohls稱，大型科技公司正不斷加速市場發展，尤其是在中央商務區。十年前，全美規模最大的五家科技公司的占地面積都不到100萬平方英尺，在此之後的十年，這個數字增長了十倍。新移民和公司的搬遷正加速市場狀況回歸健康。
NAI Partners月度報告稱，達拉斯聯邦儲備銀行顯示就業增長強勁，奧斯汀市場失業率下降。2021年1月奧斯汀的失業率為5.4%，低於去年12月的5.7%。
華奧地產深耕奧斯汀商業地產多年，有豐富的商業地產交易經驗，有相關需要，華奧聯系方式：地址：11770 Jollyville Rd, Austin, TX, 78759，電話：512-298-1899，郵箱：[email protected]，網站： www.realinternational.com，微信: yuanlynnlin2。
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