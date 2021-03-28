全美10大最佳商業地產市場 奧斯汀再入榜

奧斯汀最近有許多新的工業項目，Titan公司批准了一塊293000平方英尺的工業建築。

在3月的全美房地產經紀協會（NAR）的排名中，奧斯汀再次被評為全美十大最佳商業地產市場之一。這份榜單中沒有進行個別城市排名，預計奧斯汀成為全美十佳商業地產的原因是吸引新居民和新企業，為公司提供較低的辦公或零售空間租金 等方面的表現超越其他都會區。

十大最佳商業地產市場是根據GDP增長、失業率、家庭收入中位數、消費者支出、新增企業數量、人口增長和每個主要市場的建築許可等25個類別評選而來。

和奧斯汀一起進入前十的都會區有：佛羅里達州的卡羅角(Cape Coral-Fort Myers)地區，南卡羅來納州 查爾斯頓(Charleston-North Charleston)地區，內華達州拉斯維加斯(Las Vegas-Henderson-Paradise)，田納西州的那什維爾(Nashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin)地區，亞利桑那州鳳凰城(Phoenix-Mesa-Scottsdale)地區，北卡羅來納州 的Raleigh，猶他州的鹽湖城，華盛頓州的西雅圖(Seattle-Tacoma-Bellevue)地區，亞利桑那州的Tucson。

NAR首席經濟學家Lawrence Yun補充稱，能夠吸引在家工作的新居民，使得奧斯汀大都會區比其他市場更有優勢。

NAR 2020年第四季度奧斯汀-圓石市(Austin-Round Rock)市場報告稱，隨著更多人接種疫苗，越來越的多新企業的遷入，2021年下半年和2022年的商業交易可能會回升。較高的財政支出和寬松的貨幣政策，將會提振全美和奧斯汀的增長。

NAR 2020年第四季度報告還指出，奧斯汀寫字樓租金趨勢高於全美平均水平。2020年第四季度，奧斯汀辦公室的售價為每平方英尺42.40美元，比全美平均水平每平方英尺35.10美元高出7美元。

2020年第四季度，奧斯汀在建辦公空間預計為560萬平方英尺，占該地區庫存的9.9%左右。

報告顯示，工業用地占用率和租金都在上升，工業用地的租金是11美元/平方英尺，高於全美6.80美元/平方英尺的價格。

奧斯汀最近也出現許多新的工業項目，Titan公司批准一塊29萬3000平方英尺的工業建築，2月份，該公司宣布已經籌集9500萬美元的新基金，用於I-35走廊的工業和多戶住宅項目。Lincoln地產公司在Pflugerville一塊25萬平方英尺的工業開發項目獲得批准。奧斯汀最近的工業活動火熱，奧斯汀在選址雜誌最新的美國城市資本項目排名中名列第六。

開發商在2020年第四季度建設的工業用地面積為620萬平方英尺，明顯高於2020年第三季度的130萬平方英尺和2020年第二季度的150萬平方英尺。2020年第四季度的建築活動占奧斯汀地區工業庫存的14%，顯著高於2020年第四季度全美在建庫存的2.2%。

推動奧斯汀經濟增長的另一個行業是大型科技公司。

NAI Partners的董事總經理Ryan Bohls稱，大型科技公司正不斷加速市場發展，尤其是在中央商務區。十年前，全美規模最大的五家科技公司的占地面積都不到100萬平方英尺，在此之後的十年，這個數字增長了十倍。新移民和公司的搬遷正加速市場狀況回歸健康。

NAI Partners月度報告稱，達拉斯聯邦儲備銀行顯示就業增長強勁，奧斯汀市場失業率下降。2021年1月奧斯汀的失業率為5.4%，低於去年12月的5.7%。

華奧地產深耕奧斯汀商業地產多年，有豐富的商業地產交易經驗，有相關需要，華奧聯系方式：地址：11770 Jollyville Rd, Austin, TX, 78759，電話：512-298-1899，郵箱：[email protected]，網站： www.realinternational.com，微信: yuanlynnlin2。