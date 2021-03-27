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《創新靈芝三萜軟膠囊》 加倍免疫

休士頓訊
每日1-2粒《創新靈芝三萜軟膠囊》加倍免疫。
每日1-2粒《創新靈芝三萜軟膠囊》加倍免疫。

春季萬物復甦，是一年養精蓄銳的好時光。但對癌症患者來說確是一定考驗！因為，萬物復甦的春季，各種病毒細菌開始復甦繁殖，也可讓癌細胞蠢蠢欲動，給病人帶來很多麻煩。臨床統計發現，每年春季都有相當多的腫瘤患者會因病情復發到醫院就診。

中醫講求「天地人合一」。針對春季是各種細菌，病毒開始大量復甦繁殖的季節，應加倍提高免疫，特別是加倍體液免疫十分重要！世界各國都已經公開報導「靈芝是一個很好的免疫增強劑！」

已知靈芝之所以發揮免疫功效的作用，根據各國科學家的報導，靈芝三萜類化合物是靈芝的主要化學和藥效成分之一。靈芝中所含三萜類化合物具有特別顯著的生理活性。針對高度競爭社會中的過度緊張工作、生活方式改變、或因環境污染導致的人體健康嚴重損害問題，靈芝三萜類化合物巨有很大的臨床應用價值！其代表作《創新牌靈芝孢子三萜類軟膠囊》是採用「改進型超臨界」技術萃取的「度濃縮靈芝三萜類」膠囊（即「2代ZK靈芝孢子油」。它是人體兩大免疫系統的護衛珍品。

2007年，美國丹米爾博士就靈芝三萜類提取物的研究結果發表學術論文指出：「原來認為靈芝主要藥力效果在於靈芝多醣可激活免疫系統，但靈芝所含的高度氧化的羊毛甾類衍生物「靈芝總三萜類」，即「靈芝酸醇及其衍生物（靈芝三萜類油）「有抗腫瘤、抗炎症的積極屬性。」當年，美國丹米爾博士和中國科學院研究員馮敏教授就《ＺＫ牌靈芝孢子油（靈芝三萜類提取物）》的研究結果作了進一步討論。他高度讚揚《創新牌靈芝孢子油（靈芝三萜類高度濃縮提取物）》有顯著的免疫性主導作用。

萬物復甦的春季，即使病情已經穩定的癌症患者，每天服用２粒《創新牌靈芝孢子三萜油》軟膠囊，即可大幅幫助安全度過「萬物蠢蠢欲動的春天」，因為一粒創新靈芝三萜孢子油可以達到服用60粒靈芝孢子，或120粒靈芝膠囊的效果。特別對於曾經出現腹水胸水的患症患者，《創新牌靈芝孢子油》配合其《愛特多醣複合劑》抗癌組方，在春季防止癌症復發、轉移的效果會更加顯著！北美諮詢/訂購： 1-877-704-7117 ，網上訂購享受更大折扣www.chinesemiracleherb.com紐約獨家零售718-539-6143 。

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