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休士頓屋主設BLM標語 屋主協會多次找碴

編譯組／綜合報導
哈斯史東屋主協會要求一戶人家拆除黑人平權標語。（Education Images/Universal Image）
哈斯史東屋主協會要求一戶人家拆除黑人平權標語。（Education Images/Universal Image）

休士頓屋主柏納丁諾（Gloria Bernardino）夫妻兩人為了表達對黑人平權運動的支持，因此在自家院子裡插上標語，上書「黑人命也是命」（Black Lives Matter）。但附近屋主卻不滿，而當地的「哈斯史東屋主協會」（Hearthstone HOA）更三番兩次地要柏納丁諾拆掉標語，現在甚至不惜通過屋主協會規約，越過她們的土地權，準備強制拆除標語。

柏納丁諾受訪時表示，附近的鄰居家門前之前都插上支持前總統川普的標語，「我想我們是被當成箭靶了吧」。屋主協會早在去年9月就曾經要她們把BLM標語拆掉，但是她們不肯，最後還登上新聞頭條。哈斯史東屋主協會今年3月捲土重來，再次通過規約，限制家門前僅能放置特定標語，類似對運動隊伍的支持，或競選標語，其他一律不行。

柏納丁諾的BLM標語明顯不符規約，因此她說，「看來他們就是要強制拆除我家門口的標語了」。雖然屋主協會傳統上受聯邦法律保障，可以決定當地屋主在院子裡能夠放置的標語類型，但休士頓大學法律教授Ryan Marquez強調，屋主協會雖有自治權，但不能做出歧視行為，如果協會的作法構成歧視，問題就大了。

歧視 休士頓 黑人

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