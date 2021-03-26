哈里斯縣選舉 啟用新投票機

哈里斯縣將在今年5月啟用新的投票機，方便民眾投票。（哈里斯縣選務處提供）

哈里斯縣（Harris County)即將在今年5月啟用新的投票 機Hart Verity duo，該縣選務官Isabel Longoria，24日對外說明即將在5月進行的地方選舉，所有相關事項，提醒選民注意。

哈里斯縣將會有23個提前投票地點，包括6個免下車投票的地點。

選民登記截止日：2021年4月1日（周四）。

郵遞選票申請截止日（收件日，非郵戳日）：2021年4月20日（周二）。

郵遞選票收件截止日：2021年5月1日（選舉日）晚間7時。

提前投票所開放時間：4月19日至4月24日上午7時至晚間7時、4月25日中午12時至晚間7時、4月26日上午7時至晚間10時、4月27日上午7時到晚間7時。

選務官員提醒民眾，在哈里斯縣進行親自投票：請記得

1.確定投票資格：攜帶有照片的識別證至投票站。

2.投票密碼：領取選票並輸入個人投票密碼。

3.流覽選票：選擇選項。

4.選票總結：查閱並打印選票。

5.掃描選票：當屏幕上看到飄揚的美國 國旗時，您已完成投票。

Verity Duo機器結合觸控屏投票的簡便性和精準性，並確保選民可驗證的紙質投選記錄。 Verity Duo打印出易於閱讀的投選總結以進行確認，掃描儀直接從該投選總結中計票，而不是黑匣子條形碼。

新的投票機主要特點：選民在觸控屏上標記選票，並在內置的印表機上打印，易於查看投選選項，方便標記和打印設備；數以千計的選票可以輕鬆的以電子方式進行管理，而無需花費打印紙張選票的費用和復雜性；專為隱私 和獨立投票而設計，適用於所有選民，完全符合聯邦無障礙要求；Duo提供的投選記錄，其中包含競選項目，候選人姓名和其隸屬政黨，逐字清晰的雙語投選總結，並由該投票人驗證核實的內容製表，而不是電子條形碼。

民眾若有相關疑問請洽華裔選務官員芮久玟(JoAnne Ray)電郵[email protected]，Office: 713.274.9550、Direct: 713.274.4325、Cell: 713.703.3849。