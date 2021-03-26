暖化警告 恐爆超強龍捲風

麥克吉爾雜貨店磚造的兩層樓建築外牆被吹倒。（FOX 7推特）

龍捲風 旺季即將到來，因為全球暖化問題專家擔憂今年龍捲風會更多更強，本周奧斯汀郊區的一場風暴 ，把古鎮的幾棟歷史性建築物摧毀或損壞。

博川市(Bertram)位於奧斯汀西北邊約45哩，本周一晚間的一場風暴，把市中心舊城區的幾棟建築物吹損，其中災情最重的是麥克吉爾雜貨店(A.B. McGill & Co. General Store)，磚造的兩層樓建築外牆大多被吹倒，它是1905年建造，國家氣象局已派員勘查現場，研判究竟是不是出現龍捲風。

氣象專家呼籲民眾為今年的龍捲風季節多做準備，特別是要專注於家人的安全。德州 每年平均出現130多個龍捲風，頻率最高的月份是4、5、6三個月，德州各地都有龍捲風警報系統，居民應該多加留意警報。當龍捲風警報出現時，在家裡的人應該躲進地下室或地面之下的空間，如果正在開車，最好是停車進入地下室躲避。

如果人在開車，附近也沒有可以躲避的安全處所，應該以下述的方式避過龍捲風：在德州，龍捲風出現以後絕大多數是向東移動，如果收音機所播報的消息指出龍捲風在自己所處位置的西邊，應該先向南行駛，然後往西開，這樣比較可以避過龍捲風的侵襲路徑。

另外，上個月發生的世紀大寒造成了許多損失，但德州中部地區的自來水廠發現水源地的斑馬貽貝(zebra mussel)被凍死了很多，這倒是個好消息。斑馬貽貝原生於黑海的惡劣環境中，30年前侵入美國，在優良的環境中迅速孳生蔓衍，已經成為環境大害，奧斯汀地區自來水廠的入水口經常被這種貝類堵死。可惜這種直徑大約1吋的貝類不適人類食用，沒有可以開發的經濟價值。