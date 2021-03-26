寒災重創工廠 原料價格飆漲

德州大冰雪之後，原物料價格大漲。（德州野生動物局）

2月份的德州 世紀大寒，造成石化工廠普遍停工，時隔一個多月仍有許多未能復工，全球塑膠原材料缺貨造成價格大漲，許多產業出貨時間嚴重推遲。

休士頓地區是全球最大的石化原料生產區，上個月大寒流造成的停電，迫使許多石化工廠作業停頓，數量之多甚至超過2017年哈維颶風(Hurricane Harvey)的災情，專家指出全面復工可能要到幾個月之後。華爾街日報指出，製造電腦、汽車 零件與手機所需的聚乙烯(polyethylene) 、聚丙烯(polypropylene)嚴重缺貨，建築業大量需要的聚氯乙烯PVC(polyvinyl chloride)的價格已經漲到一年前的兩倍多。

本田汽車公司(Honda Motor Co.)17日宣布，該公司在美國和加拿大的工廠大多數下周起停工，因為零件製造商供應鏈出了問題，豐田汽車(Toyota Motor Corp.)也表示有些生產線可能停滯。油漆大廠PPG Industries指出，因為幾家原材料供應商受德州石化業停工影響，未來幾個月供應量會受到嚴重影響，另外，瓶裝水與飲料公司也會受到相當大的衝擊。

新冠疫情 爆發後，面罩(face shield) 、檢測器材、疫苗注射針筒、疫苗容器都用到塑膠，原材料價格原本已經上升，石化工廠停工後的升幅更是十年以來最大的。經濟學家指出，供應短缺造成的價格上揚，最終會被轉嫁在消費者身上，最近通貨膨脹的憂慮導致債券孳息率(bond yields)大漲，這一波物價上揚必然更會有負面影響，債券孳息率也會對股市有所衝擊。

疫情造成的居家上班使得上班族樂於購屋，以致過去一年房屋行情特別看俏，這次的建材缺貨會使新屋營建延遲，而且新屋的價錢會變得更貴，二手屋的價格也會水漲船高，對有意售屋的人而言這倒是個好消息。