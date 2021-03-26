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痛毆亞裔店主 非裔女嫌出庭喊冤

編譯組／綜合報導
涉嫌攻擊亞裔店家的威廉斯，在出庭後向媒體喊冤。（KPRC 2）
涉嫌攻擊亞裔店家的威廉斯，在出庭後向媒體喊冤。（KPRC 2）

 

哈里斯縣北部的美妝用品店Beauty在3月17日發生毆打事件，店東金仲（Jung Kim）遭到毆打，兒子李盛駿（Sung Jun Lee）則差點在停車場被撞。事後，楊格（Keaundra Young）被控加重傷害，威廉斯（Daquiesha Williams）被控傷害罪嫌。但威廉斯在25日出庭時卻大喊冤枉，她沒有動手打人，全都是一場誤會。

 

威廉斯在庭訊後交保飭回，定5月27日再審。威廉斯離開時接受媒體訪問，說她覺得她們被鎖定了，從她們一進店就被店家盯上。她說，店家故意拿出剪接後的影片，然後呈現出一群狂暴黑女怒毆亞裔店東的畫面，「但事實並非如此」。威廉斯說，她只是想勸架，沒有動手，也沒有咆哮。而現場錄影畫面也顯示，在楊格毆打金仲期間，威廉斯確實不斷拉住楊格。

 

至於停車場衝撞事件，楊格在另外的訪問中表示，對方持槍站在前方，所以她當然想要倒車，但當時後面有人，所以她只好向前。不過錄影畫面顯示，車後方的人似乎不在倒車路線上。店家的李盛駿則說，他們沒有盯著她們瞧，大家都是照常做事，至於他們有沒有遭到攻擊，錄影畫面會顯示一切，「我們沒有剪接過」。

威廉 亞裔

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