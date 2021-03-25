狂母深夜載2子 街頭飆車被捕

哈里斯縣縣警近日嚴抓街頭競速。（取自警方推特）

哈里斯(Harris)縣警局和其他執法部門在四天內，以街頭競速罪名逮捕100多人，其中包括兩名母親，竟帶著孩子坐在後排飆車。

據KPRC 2報導，哈里斯縣警局表示，當事人Angelica Chavez日前深夜，每小時以101哩的速度，駕駛道奇 挑戰者（Dodge Challenger）飆車時，有三個孩子坐在後座。

警方表示已有親友來接走孩子，Angelica Chavez被控「在公路上賽車 」的罪名。

調查人員說，另一名女子Karla Gutierrez面臨更為嚴重的「危害兒童」罪名，她日前深夜駕駛凱迪拉克（Cadillac）以80哩時速飛馳，有兩個小孩坐在後座，和另外兩輛汽車 互相飆車。

但Gutierrez告訴KPRC 2，「我們沒有在比賽」，她表示警方攔停了她旁邊的另外兩輛車，並沒有攔停她。然後她接到其中一輛車中的姐妹哭著打來的電話，又回去了，「回去沒問題，因為我們沒有參加比賽，我告訴了他們。但是他們竟逮捕我」。和Gutierrez一起開另一輛車的Cristian Cayento於當晚因街頭賽車指控而被捕。他承認他們在深夜彼此並排且超速，但他們只是「在家庭聚會後回家」。