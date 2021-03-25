寒災黑心商家 一箱水賣60元

Julie Ebbert與她的小孩。冬季風暴期間，加油站一箱飲用水竟然要價60元。（KHOU 11）

在日前冬季風暴 期間，德州 民眾除了面臨停電、斷水，還得面對黑心商人的哄抬物價，包括一加侖11元的牛奶、一打13元的雞蛋、一條七元的麵包，與一箱60元的飲用水。單是2月14日至24日，德州檢察長辦公室就收到1956件申訴案。民眾告訴KHOU 11電視台，在大家都那麼艱困的時刻，還要賺黑心錢，根本就是惡魔的化身，應該有人把他們繩之以法。

受害民眾雖然可以透過網路或電話申訴，但檢察長辦公室目前為止僅起訴一個案件，是聖安東尼奧的一家旅館哄抬房費。檢察官辦公室幕僚拒絕在鏡頭前回答問題，不過還是表示，民眾如果碰到與風暴有關的哄抬、詐騙與不公平交易，還是可以向檢方投訴。申訴方式包括登入網站http://txoag.force.com/CPDOnlineForm，或寄信到[email protected]，也可撥打消費者保護專線800-621-0508。

其中的一個個案是來自蓋文斯頓縣的居民Julie Ebbert。她說，風暴期間，她住的地方先是停電，接著連水也沒了，為了幫寶寶沖奶，她跑遍了附近店家，最後好不容易在一處加油站 發現一箱還未售出的飲用水。正要結帳時，她才恍然大悟，為何這箱水沒人要買，因為要價60元。她跟店家爭了半天，他們就是不願降價，最後她只好放棄。Julie Ebbert說，「身為一個母親，你可以惹我，但千萬別惹我的孩子」。因此她和另一名顧客分別對該加油站提出哄抬物價的申訴。

布索里亞縣的居民Gordon Parsons則說他在風暴期間加油，一加侖汽油竟然要4.99元，是平常的兩倍。另一名梨城（Pearland）居民Brandi Mathews則是水管爆裂，但水電工光是來一趟就要450元，還要另外收250元的年費，還好最後她先生修好了，才省下這筆開銷。

他們都說，趁天災發財的人真是太可惡了，動機不良又滿肚子壞水。35%的申訴案件都與電價有關，特別是網迪（Griddy）。網迪在宣布破產之前，已經向不少顧客收取數千元的電費。前用戶Carmen Williams說，哪個腦筋正常的人會付這種天價？