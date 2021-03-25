黑人侵擾亞裔商店 痛毆店主

哈里斯縣北部一家美容用品店老闆金仲遭到顧客攻擊。（KPRC 2）

聖派翠克節期間，哈里斯縣北部的一家美容用品店Beauty遭到兩名黑人 客戶騷擾，她們不但辱罵韓裔 店東金仲，還動手毆打，導致金仲流血瘀青，被揍歪的鼻樑需動手術矯正。更誇張的是，當兒子李盛駿與父親追上去理論時，嫌犯還試圖開車衝撞他們。兩人最後遭到逮捕，分別求處傷害與加重傷害罪名。

KPRC 2報導，Beauty在哈里斯縣已經營業十年，評價一直很好，顧客Valerie Randle說，店東金仲（Jung Kim，音譯）樂於助人，每個人向她詢問，她都會幫忙，她完全不能瞭解兩個黑人為何要毆打她。不過，根據兒子李盛駿（Sung Jun Lee，音譯）陳述，起因很可能是對亞裔 的厭憎，因為兩人在口角時，一直罵他媽是­「亞洲小鬼頭」。

綜合監視器畫面與現場證供，被控加重傷害的Keaundra Young、傷害罪嫌的Daquiesha Williams與其他三人一起進到Beauty店內，但是卻無故開始翻倒貨架，金仲因此要她們離開，但這幾人卻開始罵人，指「亞洲人根本不該在黑人社區鬼混」，還說「亞洲人在詐騙她們的錢」。罵完金仲之後，女子一度離開，然後又返回店內，再度翻倒貨架，最後開始毆打金仲。

Keaundra Young最後將金仲推倒在地，然後至少重擊她八次，因為李盛駿上前保護媽媽，還被Keaundra Young、Daquiesha Williams抓傷。李盛駿說，媽媽在被打昏之前，還聽到她們說，「妳這個亞洲小鬼頭」（You little Asian girl）。最後當李勝駿與父親上前理論時，嫌犯竟然還意圖開車衝撞兩人。李勝駿他們從沒想過會發生這種事，所有的客人都對他們很好，他們也對客人很好，一直以來氣氛跟感覺都很好啊。