語言障礙 德州亞裔「疫苗」難求

因語言障礙，德州亞裔對新冠疫苗一劑難求。(Harris縣衛生局網頁)

新冠肺炎疫情爆發以來，全國和德州亞裔 面對種族主義襲擊增加，隨著疫苗 推出，許多亞裔更是「一針難求」，特別是低收入住房的中老年亞裔，面臨語言障礙、技術難題和交通不便，疫苗的取得陷入困境。

德州紀事報報導，罹患肺癌71歲的韓裔Yong Son Swindale過去一年，與罹患心臟病和失智症的82歲丈夫，活在新冠肺炎疫情恐懼下。自1月以來，他們都有資格優先施打疫苗，然只會說有限英文的他們，無法利用網路設備註冊，直到當地牧師伸出援手，本月才得以進入候補施打名單。

亞裔占德州人口的5%，目前疫苗接種率為6%，但亞裔社區貧富差距比過去任何時候都大。

皮尤研究中心（Pew Research Center）2018年一項研究顯示，亞裔是美國經濟分歧最大的群體，從1970年代到2016年，收入最高和最低的亞裔，生活水平差距幾乎翻了一番。

奧斯汀亞洲社區主任Hailey Easley說，許多奧斯汀亞裔是社區施打疫苗上最脆弱的族群，沒有額外支持，他們無法接種。

居民Savannah Bernal說，她的親戚不大說英文，只因同事幫忙預約，因此只接種第一劑莫德納（Moderna）疫苗。

她說，「這真的很困難，很多人都是口耳相傳哪裡可施打，這就是我父親、我阿姨和叔叔通過一個小教堂得到的方式。」

休士頓韓裔選民聯盟主席Hyunja Norman與當地衛生中心合作，幫助像Swindale的人提供疫苗，至今已替100多名韓裔社區民眾接種。

德州一些縣公共衛生部門都有亞裔社區代表，將相關資料翻譯成多種語言，但Norman說，緊急時候，她的社區在聯繫這些代表上有困難。

越南文化和科學協會主席Teresa Trinh說，疫情影響許多低收入越裔社區，她的組織已與休士頓市和哈里斯(Harris)縣公共衛生單位合作，社區登記600多人施打疫苗。

Easley說，奧斯汀建議不說英語者可撥打311，但等待時間過久。她說，她希望組織能獲得撥款，幫助提供疫苗外展工作。