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休士頓The Post 台商驕傲造鎮

記者封昌明／休士頓報導
The Post休士頓郵局改建計畫，預計今年秋季完工，完工後將與休士頓天際線結合成一景。(開發商提供)
The Post休士頓郵局改建計畫，預計今年秋季完工，完工後將與休士頓天際線結合成一景。(開發商提供)

休士頓市中心的郵局舊址改建計劃「The Post」即將在今年秋季完工，投資人劉明剛來自台灣，數年前買下此棟建築，即計劃未來採多元化用途使用，包括購物中心、國際美食大廳、聯合辦公樓和音樂場館，是華人在休士頓市中心首見的最大手筆投資，廣受各界矚目，並獲休士頓紀事報(Chronicle)大幅報導。

該計畫經理劉嘉晉（Kirby Liu）表示，全案佔地16英畝，地上有50萬平方英尺的活動空間，位於休士頓交通樞紐I-10和I-45的交叉口，是南來北往必經之地，地面規劃有超過900個停車位、6英畝的屋頂農場和空中公園，訪客不論日夜都可欣賞休士頓的天際線全景。

劉嘉晉說，這棟建物興建於1959年，當時美國正處於冷戰時期，在當時興建的所有類似建物，都是採用最高的保密防諜標準施工，其中甚至保括兩個核爆安全屋，不過，他們已決定將此兩個安全屋改建成酒吧，今年秋季歡迎華人朋友前來體驗。

關於建物設計，劉嘉晉說，如果曾到台北市捷運劍潭站的「台北表演藝術中心」參觀，大家都會被它的外觀造型吸引，建築師採用一個大型的金屬球體當建物相當搶眼，總能吸引路人的目光，雖然該建築尚未開放使用，但已在當地造成一個熱門話題。劉嘉晉表示，他們也是找了同一位來自荷蘭的建築師雷姆．庫哈斯重新設計及規劃施工，未來絕對讓人耳目一新，值得期待。

新冠疫情確實影響一些招商的進度，所有目前還有一些舖位仍在募集中，此刻他們正在與全球各大國際美食商進行接觸，包括挪威和巴塞羅那的廚師們，他們希望來自國際的美食能夠「以一種很好的方式，呈現給休士頓的居民們 」。他們歡迎有意進軍國際市場的泡沫奶茶、水果茶等較大型廠商和他聯絡。

郵局的建物將保留其歷史特色，例如其用於應府冷戰時期間的高安全性郵件保險庫，將成為藝術裝置的造景，以及間諜隧道，這是以前的管理員曾用來監視和聆聽人們的間諜隧道，等著你來解密。屋頂的綠化工程、美食大廳，零售空間和音樂會場地的增加，劉嘉晉希望將建築物打造成具有歷史及時代意義的地標性景點。

項目負責經理劉嘉晉在空中花園展示未來的屋頂的活動空間與訪客動線。（記者封昌明／攝...
項目負責經理劉嘉晉在空中花園展示未來的屋頂的活動空間與訪客動線。（記者封昌明／攝影）
結合來自荷蘭的建築師，休士頓市中心打造一座具有歷史及前瞻性的建物。（記者封昌明／...
結合來自荷蘭的建築師，休士頓市中心打造一座具有歷史及前瞻性的建物。（記者封昌明／攝影）

休士頓 美食 投資

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