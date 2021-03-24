休士頓The Post 台商驕傲造鎮

The Post休士頓郵局改建計畫，預計今年秋季完工，完工後將與休士頓天際線結合成一景。(開發商提供)

休士頓 市中心的郵局舊址改建計劃「The Post」即將在今年秋季完工，投資 人劉明剛來自台灣，數年前買下此棟建築，即計劃未來採多元化用途使用，包括購物中心、國際美食 大廳、聯合辦公樓和音樂場館，是華人在休士頓市中心首見的最大手筆投資，廣受各界矚目，並獲休士頓紀事報(Chronicle)大幅報導。

該計畫經理劉嘉晉（Kirby Liu）表示，全案佔地16英畝，地上有50萬平方英尺的活動空間，位於休士頓交通樞紐I-10和I-45的交叉口，是南來北往必經之地，地面規劃有超過900個停車位、6英畝的屋頂農場和空中公園，訪客不論日夜都可欣賞休士頓的天際線全景。

劉嘉晉說，這棟建物興建於1959年，當時美國正處於冷戰時期，在當時興建的所有類似建物，都是採用最高的保密防諜標準施工，其中甚至保括兩個核爆安全屋，不過，他們已決定將此兩個安全屋改建成酒吧，今年秋季歡迎華人朋友前來體驗。

關於建物設計，劉嘉晉說，如果曾到台北市捷運劍潭站的「台北表演藝術中心」參觀，大家都會被它的外觀造型吸引，建築師採用一個大型的金屬球體當建物相當搶眼，總能吸引路人的目光，雖然該建築尚未開放使用，但已在當地造成一個熱門話題。劉嘉晉表示，他們也是找了同一位來自荷蘭的建築師雷姆．庫哈斯重新設計及規劃施工，未來絕對讓人耳目一新，值得期待。

新冠疫情確實影響一些招商的進度，所有目前還有一些舖位仍在募集中，此刻他們正在與全球各大國際美食商進行接觸，包括挪威和巴塞羅那的廚師們，他們希望來自國際的美食能夠「以一種很好的方式，呈現給休士頓的居民們 」。他們歡迎有意進軍國際市場的泡沫奶茶、水果茶等較大型廠商和他聯絡。

郵局的建物將保留其歷史特色，例如其用於應府冷戰時期間的高安全性郵件保險庫，將成為藝術裝置的造景，以及間諜隧道，這是以前的管理員曾用來監視和聆聽人們的間諜隧道，等著你來解密。屋頂的綠化工程、美食大廳，零售空間和音樂會場地的增加，劉嘉晉希望將建築物打造成具有歷史及時代意義的地標性景點。