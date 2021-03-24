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對抗新冠 輝瑞測試口服藥 雷杰納隆抗體療法降死亡率

3月29日起 年滿16、18歲可接種疫苗

編譯組／綜合報導

德州衛生福利廳23日宣布，自3月29日起只要年滿16或18歲的德州人都可接種疫苗。衛福廳同時宣布，下周的疫苗供應量可望增加。不過衛福廳仍然強調，80歲以上的長者可以優先獲得接種，只要預約就可以盡快接種。

德州專家疫苗分配團隊（Expert Vaccine Allocation Panel）近日建議，只要符合聯邦食品藥物管理局（FDA）規範的成人，都應該納入接種範圍。FDA目前允許16歲以上者接種輝瑞(Pfizer)疫苗，其他疫苗則須年滿18歲。

衛福廳副廳長賈西亞（Imelda Garcia）表示，德州目前已經快完成1000萬人的接種工作，只要疫苗供應跟得上，他們當然希望繼續保持這樣的勢頭。除了長者之外，賈西亞指出，可能出現嚴重症狀、需要住院或因此死亡者，仍然是接種的優先對象。

衛福廳也將推出預約專用網站，除了能夠透過「德州公衛疫苗排程」（Texas Public Health Vaccine Scheduler）得知衛福廳將新增加哪些接種地點，也能透過系統得知何處可以預約接種。另外，衛福廳也將設立免費專線電話，服務無法上網的民眾。

疫苗 德州 FDA

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