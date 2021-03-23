不再感到安全 德州亞裔憂心

針對亞裔仇恨犯罪上升，亞裔婦女站出來講述自己遭遇到的情況。（Getty）

「我不再感到安全了」隨著亞特蘭大亞裔 遭殺害，各地仇恨亞裔犯罪不斷上升，德州 亞裔感到擔憂。

休士頓德州眾議員吳元之（Gene Wu）說，隨然他沒有直接看到該地區發生任何歧視事件，但部分居民可能害怕舉報種族主義 。他近期在立法機關提出一項決議，支持消除種族主義，並呼籲執法部門全面調查任何反亞裔仇恨事件。

德州紀事報報導，全球爆發新冠肺炎疫情期間，針對亞裔的犯罪行為不斷增加。日前喬治亞州切羅基縣（Cherokee County）發生按摩院槍擊案中，八名受害者中有六名亞裔，更令全國各地亞裔人心惶惶。

隨著疫情傳播，反亞裔情緒上升。前總統川普經常將新冠肺炎稱「中國病毒」，過去一年中，德州亞裔除必須與商家關閉、工作流失抗爭外，還必須面對高度恐懼感。

皮尤研究中心（Pew Research Center）最近一項研究發現，疫情開始以來，58%亞裔說，人們更普遍的向他們闡述種族主義觀點。

「停止仇恨亞太裔」團體（Stop AAPI Hate）於2020年3月19日至2021年2月28日間，收到3795全美針對亞裔和太平洋島民種族主義事件，其中68%針對亞裔女性。

在德州，該組織追蹤2020年3月以來，共發生103起反亞洲種族主義事件。其中一次是一名緬甸人和其兩名兒子在米德蘭山姆俱樂部（Sam's Club）零售店遭男子刺傷，該男子認為其是中國人，在店內散播病毒。

此外，也經常出現亞裔遭口頭辱罵，被吐口水和咳嗽等報告。

一位不願透露姓名的華裔說「坦白說，我再也不安全」她說，上個月一名白人從她身邊駛過，無緣無故向她比中指。

奧斯汀德州大學社會學博士與AAPI新冠肺炎計畫研究員張艾咪（Amy Zhang，譯音）說，與疫情相關的種族主義對亞裔社區影響更深，比其他團體更早。

另一位分析師Kara Takasaki稱，這種種族緊張恐導致如失業增加，抑鬱和焦慮症上升。

舊金山州大教授，停止仇恨亞太裔組織創始人之一Russell鄭（Russell Jeung）說，亞裔在疫情中受到沉重打擊，部分原因是服務領域工作關閉，其次就是基於種族主義，人們不再願意去中餐館，越南指甲沙龍，使這些企業不得不關閉。