州議會將大幅放寬賣酒規定

德州議會將大幅放寬賣酒規定。(Hill Country Wineries網頁)

很多人不知道德州 仍然對酒精飲料有諸多限制，州議會在本屆會期中準備大幅放寬規定，譬如星期天不准賣酒的舊規將會廢除。

因為衛道人士的積極鼓吹倡導，1920到1933年之間美國 是不准釀造、分銷、運輸、販賣酒精飲料的國家，歷史上稱那段時期為「禁令時代」(the Prohibition)。聯邦禁令廢除之後，德州州議會在1935年又創出許多限制，譬如星期天不准賣車、不准賣酒的規定，一直延續至今。另外，感恩節、聖誕節 和元旦日也不准賣酒，如果聖誕節和元旦日正好碰上星期天，接下來的那個星期一也不准賣酒。

州議會第87屆會期最近開始，眾議會937號議案(House Bill 937)提議大幅放寬限制，如果通過零售商將可以在星期天賣酒。另外，目前周一到周六，准許賣酒的時段是上午10時至晚間9時，議案中提議把時間放寬為上午9時至晚間10時。其實目前的法規也不是全面禁止星期天賣酒，超市和加油站在星期天中午過後，可以賣酒到晚間9時。

德州的酒精法規相當繁瑣，地方政府還可以另行發布更嚴苛的酒精法規，德州目前有七個縣是「全乾縣」(wholly dry counties)：博登縣(Borden)、柯靈斯沃縣(Collingsworth)、漢普希爾縣(Hemphill)、肯特縣(Kent)、馬丁縣(Martin)、羅伯茨縣(Roberts)和綽克莫頓縣(Throckmorton) ，這些地方不准買賣任何酒類。有四個縣只准許賣啤酒：貝勒縣(Baylor)、艾里昂縣(Irion)、梅森縣(Mason)和史帝芬斯縣(Stephens) ，酒精濃度高的酒則不准買賣。

去年疫情爆發後，為了讓生意受重創的商家多些利益，艾伯特州長特准「酒類外帶」(alcohol to go) ，允許餐館在外賣或外送的餐飲訂單上加入酒精飲料，眾議會937號議案將會把這項措施正規化。