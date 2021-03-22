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馬修麥康納 重申考慮競選州長

編譯組／綜合報導
麥康納(左)於20日在今夜秀節目中，重申慎重考慮競選德州州長。（推特）
麥康納(左)於20日在今夜秀節目中，重申慎重考慮競選德州州長。（推特）

51歲的奧斯卡金像獎影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey），20日於「今夜秀」（The Tonight Show）接受吉米法倫（Jimmy Fallon）訪問時，再次重申「正慎重考慮競選德州州長」，他認為從政是件光榮的事。但不解德州為何取消口罩令。

他並和妻子Comila Alves於21日晚上舉辦一場「我們是德州」的虛擬音樂會，幫助Just Keep Livin Texas Relief Fund籌募資金。

麥康納曾透露競選德州州長的意願，20日在Podcast節目「平衡之聲」（The Balanced Voice）中受訪時，也坦言正考慮競選德州州長。

在今夜秀中，麥康納說，「最近發生了很多事情，現在我要對你說的是，這件事是真的，這是我正在考慮的事情，現在，這不遠了。」

除可能競選州長外，麥康納還在節目中分享他和家人於2月冰風暴中面對的困難。

「看，我們遇到管道破裂，我們不得不拉起房子裡一些管線，我們失去電力，四天前才免於煮自來水。這是德州的問題，成千上萬人不像我們那樣幸運，很多人無家可歸。」

他同時對德州州長艾伯特（Greg Abbott）取消強製口罩令表示不解與震驚。

21日的音樂會中，與會包括鄉村音樂和流行歌手，包括Miranda Lambert 、Willie Nelson、Kelly Clarkson等.

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