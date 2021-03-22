國泰銀行捐百萬元 打擊反亞裔犯罪

國泰銀行總部大樓。（國泰銀行提供）

國泰銀行宣佈向國泰銀行基金會捐款100萬美元，用於支持倡導多元化及打擊反亞裔仇恨犯罪 的行為。

疫情期間，美國 頻頻發生針對亞裔美國人和太平洋島民的暴力及騷擾事件；顯示出美國各地的亞裔群體遭受的種族主義與仇恨犯罪正顯著增加。

國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明表示：「我們絕不容忍任何種族歧視及仇視行為；這與我們立根之本背道而馳。我們深信人人平等，應以公平、包容及接納的態度對待所有人。我們讉責針對亞裔美國人和太平洋島民的暴力事件，並會繼續支持及推動公司、社區及社會的平權工作。」

董事會执行主席鄭家發贊同劉昌明的聲明，並表達進一步的支持：「我們深信反對針對亞裔人士的仇視情緒和暴力的重要性，並需坐言起行。我們通過向促進亞裔美國人福祉和為整體社區提供教育機會的組織捐款，表達我們的支持。」

國泰銀行基金會一直在支持這些打擊針對亞裔仇恨犯罪和言論的前線組織：Rising Sun Center for Opportunity、Asian Americans Advancing Justice、National Asian American Coalition、National Diversity Coalition、Pacific Asian Consortium in Employment（PACE）、Asian Pacific Community Fund、Center for Asian Americans United for Self-Empowerment（CAUSE）、Vermont Slauson EDC及East Bay Asian Local Development Corp（EBALDC）。這次的100萬美元捐款將用於支持同類型組織繼續他們打擊歧視的工作。

國泰銀行創立於1962年，旨在改善亞裔社區難以順利獲得金融服務的艱難處境。此後，我們一直致力於為客户、員工及社區創造更多機會。我們將繼續為本地社區及有需要人群提供捐款和義工服務，支持教育、廉租房、商業的發展以及健保和安全措施的落實。