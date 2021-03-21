我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美施打1億2144萬劑疫苗 30.7%成人接種

反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

違法獵鹿 狩獵監督官查獲多起

編譯組／綜合報導
德州公園與野生動物狩獵監督官調查發現，一男子涉嫌槍殺鹿。（Getty）
德州公園與野生動物狩獵監督官調查發現，一男子涉嫌槍殺鹿。（Getty）

休士頓紀事報報導，根據德州公園和野生動物狩獵監督官（Texas Parks and Wildlife game wardens），Gregg縣一家餐館業主日前在最近的垃圾桶附近發現腐爛的鹿屍體而報警。

而根據狩獵監督官追蹤並找到丟棄死去母鹿者，證實其遭槍殺。

報導指出，該名丟棄母鹿的男子最初稱，之所以丟掉母鹿屍體，是因該母鹿被他的車撞倒，無法食用。但根據監督官進行的「即時屍體解剖」證實，該鹿實際上已遭槍殺。

該男子最終承認射殺母鹿，且將其扔掉，他還承認參與其他類似情況，相關單位正調查中。

狩獵監督官指控該男子在公共道路上射殺鹿，並用非法手段與方式，浪費大量人力物力。

除此之外，德州公園和野生動物相關單位上個月也發生的其他事件。

一名McLennan縣狩獵監督官接到一名地主報案，指物業出現非法入侵者，抵達現場後發現嫌犯陷入泥濘中。監督官員詢問嫌犯，發現他們在非法闖入時偷竊一輛車。嫌犯則因竊盜車輛和非法入侵被捕。

一名Polk縣狩獵監督官接到調度員電話，指出有人裝載一隻鹿。 一名縣警局警官協助監督官在該地區巡邏，發現一輛沙灘車（ATV）行駛在一條公共道路上，相關單位下令停車後，沙灘車司機企圖逃跑，與警方展開追逐，最後警方將其逮補，發現被盜的鹿。

一名Trinity縣狩獵監督官與K9監督官調查國家森林公園一處疑似以玉米為誘餌的泥沼。第二天相關單位在泥沼附近聽到槍聲，並找到兩名獵人，他們承認用誘餌捕獵，並用鉛彈違法獵捕鹿等動物。

德州 休士頓

上一則

接種疫苗後染疫 夏威夷傳3例 專家：無須恐慌

下一則

網購增 德州關三家迪士尼實體店

延伸閱讀

WHO將公布新冠起源報告 中國野生動物農場或為源頭

WHO將公布新冠起源報告 中國野生動物農場或為源頭
活躍人士：緬甸抗議民眾遭軍隊射殺已183人

活躍人士：緬甸抗議民眾遭軍隊射殺已183人
母思野味兒打獵被判形 釋憲開庭原民放狼煙

母思野味兒打獵被判形 釋憲開庭原民放狼煙
華府國際母語電影節 台灣影視首度選映 「靈山」3/22起免費播放

華府國際母語電影節 台灣影視首度選映 「靈山」3/22起免費播放
男訪客遭夫婦射殺 案情迷離

男訪客遭夫婦射殺 案情迷離
青年餐車旁遭槍殺 洛市警查2嫌

青年餐車旁遭槍殺 洛市警查2嫌

熱門新聞

夏令時間14日開始。（Getty Images）

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

2021-03-14 20:15
一名13歲的亞裔少年日前在法拉盛的公園被辱罵滾回中國去，期間被他人多次用籃球攻擊頭部；圖為案發地附近。(谷歌地圖)

紐約亞裔少年公園遇襲 「愚蠢中國人 滾回你的國家」

2021-03-17 20:00
聖安東尼奧「麵樹餐廳」遭噴漆。(Noodle Tree臉書)

遭噴「滾回中國」越南麵館 食料賣光還獲捐款

2021-03-16 20:56
疫情增加了家人的相處時間，也連帶引發更多家庭糾紛。(pexels)

嫌歌聲太吵 芝華父毆女成傷 疫情期家暴倍增

2021-03-15 12:45
密大校長施立索。(密大提供)

密大校長：沒有亞裔就沒有今日密大的卓越成就

2021-03-18 11:28

劣犬咬死3歲幼童 咬傷母親

2021-03-17 13:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比
華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」