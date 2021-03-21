違法獵鹿 狩獵監督官查獲多起

德州公園與野生動物狩獵監督官調查發現，一男子涉嫌槍殺鹿。（Getty）

休士頓 紀事報報導，根據德州 公園和野生動物狩獵監督官（Texas Parks and Wildlife game wardens），Gregg縣一家餐館業主日前在最近的垃圾桶附近發現腐爛的鹿屍體而報警。

而根據狩獵監督官追蹤並找到丟棄死去母鹿者，證實其遭槍殺。

報導指出，該名丟棄母鹿的男子最初稱，之所以丟掉母鹿屍體，是因該母鹿被他的車撞倒，無法食用。但根據監督官進行的「即時屍體解剖」證實，該鹿實際上已遭槍殺。

該男子最終承認射殺母鹿，且將其扔掉，他還承認參與其他類似情況，相關單位正調查中。

狩獵監督官指控該男子在公共道路上射殺鹿，並用非法手段與方式，浪費大量人力物力。

除此之外，德州公園和野生動物相關單位上個月也發生的其他事件。

一名McLennan縣狩獵監督官接到一名地主報案，指物業出現非法入侵者，抵達現場後發現嫌犯陷入泥濘中。監督官員詢問嫌犯，發現他們在非法闖入時偷竊一輛車。嫌犯則因竊盜車輛和非法入侵被捕。

一名Polk縣狩獵監督官接到調度員電話，指出有人裝載一隻鹿。 一名縣警局警官協助監督官在該地區巡邏，發現一輛沙灘車（ATV）行駛在一條公共道路上，相關單位下令停車後，沙灘車司機企圖逃跑，與警方展開追逐，最後警方將其逮補，發現被盜的鹿。

一名Trinity縣狩獵監督官與K9監督官調查國家森林公園一處疑似以玉米為誘餌的泥沼。第二天相關單位在泥沼附近聽到槍聲，並找到兩名獵人，他們承認用誘餌捕獵，並用鉛彈違法獵捕鹿等動物。