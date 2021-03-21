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UTSA今年畢業禮 恢復傳統儀式

編譯組／綜合報導

mysanantonio.com報導，聖安東尼奧德州大學（UTSA）宣布，今年畢業生，和去年春季和秋季錯過參加畢業的學生，都將有機會於5月14日至23日，享受面對面畢業典禮傳統儀式。儘管學生的家人與親友將不允許與會，僅得以透過現場直播觀看，然校方也將提供部分開放親友參與的活動等。

2020年由於新冠肺炎疫情大流行，各校畢業典禮多以線上虛擬方式舉行，今年因疫情趨緩，學生可帶口罩參加校內舉行的線下畢業典禮，但沒有來賓參與。

今年的畢業生，將於5月14日至16日舉行畢業典禮，去年春秋季畢業學生的畢業典禮，則於5月21日至23日舉行。畢業典禮將在主要校園的各建築物舉行，而非在Alamodome。

親友儘管無法到場，但現場會舉行直播。學校也安排家庭參與的機會，使他們有機會與畢業生慶祝。

學校在一份聲明中說，儘管本學期畢業典禮儀式，看起來與過去幾年有所不同，但它們也將包括許多傳統榮譽，以紀念即將畢業的學生，也結合其他允許家庭參加的活動。

該校並表示，學校從學生那邊獲得許多關於「不可少的傳統」反饋。包括畢業生有機會走上舞台，宣布自己的名字。領取文憑，也可擺出傳統的正式畢業帽和禮服照片等。

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