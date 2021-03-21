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達拉斯夜店槍擊 一死七傷

編譯組／綜合報導
達拉斯西北區一家夜店20日清晨發生槍擊案，一人死亡七人受傷。（達拉斯市警局）
達拉斯西北區一家夜店20日清晨發生槍擊案，一人死亡七人受傷。（達拉斯市警局）

達拉斯西北區一家夜店20日凌晨發生槍擊案，嫌犯在擁擠的夜店內開槍，造成一名21歲女性死亡，七人受傷。

根據達拉斯晨報，警方於凌晨1時30分接到位於西北高速公路以南，35E洲際公路以西，西科技大道（Technology Blvd. Weest）10333號的Pryme Bar發生槍案，抵達現場後發現八人遭槍殺，四名男子與四名女子，年紀都在20多歲左右。

警方初步斷定該起槍案是因兩個團體之間發生騷亂，目擊者試圖干預後，有人開槍。

警方指出，嫌犯被描述為20多歲非裔，頂著辮子，穿著一件藍色襯衫、夾克並戴帽子，至今仍逃逸。

八名傷者隨後送醫治療，現年21歲，來自Plano的Daisy Navarrete送醫後不治，其餘人傷勢輕重不等。

工作人員Jeromy Skinner說，當時他在夜店後方附近，槍手穿過一扇側門進入後與另一名男子在入口附近毆打，隨後發出九至12發槍聲，音樂被切斷，人們驚慌的瘋狂向外衝，互相推擠。

警方要求民眾提供相關訊息，相關單位並懸賞最高5000元，可致電214-681-1786或利用[email protected]與警方Boz Rojas聯繫，可參閱案例＃047116-2021。匿名者可撥214-373-TIPS。

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