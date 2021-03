一生不可錯過的美國南方風情→密西西比州墨西哥灣區

復刻版比拉錫號牡蠣船(Biloxi oyster schooner)是複製19世紀至20世紀始於密西西比州沿岸的白羽皇后號(white-winged queen)。

美國 知名作家馬克吐溫曾說:「密西西比河值得細細品味,它不是一條普通的河流,恰恰相反的是,它在各方面都很與眾不同。」這段話也適用於密西西比州 ,該州以流經美國十州的經濟大動脈為名,見證這條美國第一大長河、世界第四大長河所孕哺的美國獨特的歷史和文化,並以保存南方美食及文化為傲。

密西西比州南臨墨西哥灣,三分之二的面積都是樹林,擁有許多天然森林步道,林業撐起密州半邊天,三角洲區(Delta Area)孕育的黃豆、棉花等農作物至今仍踏著古老的節奏,順著密西西比河流向世界各地,對外出口,但密州也有最先進的造船造艦工業及全美最長的人工白沙灘,如同馬克吐溫世界裡的密西西比河,密西西比州值得細細品味。

密西西比州瓦琛州務卿(Mississippi Secretary of State Michael Watson)歡迎詞: 密西西比州墨西哥灣區是美國保持完整的最佳秘境之一,62哩長的海岸線坐擁歷史地標、道地的海岸風味、好客的密州人,以及令人歎為觀止的美景。無論你是來灣區海岸或離島度假、到博奕休閒區小試手氣、參觀博物館或參加節慶體驗密州豐厚的文化底蘊,密州灣區應有盡有,滿足每個人的需求。 眾多的觀光景點將此地打造成黃金度假勝地,不過密州墨西哥灣區同時也是一個成家立業的絕佳地點,出生和成長於密州帕斯葛古拉市(Pascagoula)的我希望能夠分享灣區多元的天然資源和數不盡的投資就業機會,我希望你們在不久的將來都有機會來體驗這個與眾不同的地方,來的時候有什麼需要的地方,不要客氣,儘管跟我聯絡!

要體驗道地的美南文化,絕對不可錯過密西西比州的墨西哥灣區 ,來自該區的瓦琛州務卿(Mississippi Secretary of State Michael Watson)稱密州灣區是「美國保持最完整的秘境之一!(The Mississippi Gulf Coast remains one of America’s best-kept secrets.)」

密西西比州墨西哥灣博弈休閒區。

佇立近200年的比拉錫燈塔。

密州墨西哥灣區從比拉錫(Biloxi)到罕德森點(Henderson Point)有全美最長的人工白沙灘,周圍許多大型度假休閒旅館及博弈酒店林立,眺望白色沙灘美景的最佳地點是在此屹立不搖近200年的比拉錫燈塔,這個灣區沿岸拍照人氣最高的景點擁有螺旋狀的57階樓梯,如果你可以克服這個攀爬障礙,就可以享有一望無際的白沙灣美景。

灣山飯店是美國搖滾巨星貓王1951到57年暑假期間駐足飯店。

來到灣區,也不要忘記造訪海泉市(Ocean Springs)的灣山飯店(Gulf Hills Hotel),誕生於密州的美國搖滾巨星貓王曾於1951到57年的暑假期間駐足於此,來此地度假,從事騎馬、划水等休閒活動,飯店裡面還有一間套房以貓王知名歌曲命名,叫做「溫柔之愛(Love Me Tender, Love Me Suite)」。

美國南方佳餚「小龍蝦」。

灣區也是個大啖海鮮的好去處,比拉錫於1910年被命名為世界海鮮之都,全美約7成的生蠔和養殖蝦均出自此處,全美最受歡迎的美食步道(Food Trail)中,密西西比海鮮步道名列第二名,總數45家餐廳提供饕客新鮮生蠔和魚蝦蟹等海外,喜歡海味的人千萬別錯過這個犒賞思鄉味蕾的路線圖。

喜歡藝術的朋友不可錯過密西西比州灣區彼得安德森節(Peter Anderson Festival),這個以陶藝大師彼得安德森命名的節日每年吸引超過15萬人和來自全美的藝術家和工藝家參加,今年將在11月6日和7日舉行。這裡不僅有從油畫、陶藝品、珠寶到童玩和數位畫像等超過400個琳瑯滿目的攤位,還有林立於300年老的大橡樹間、超過100間的海岸美食餐廳、商店和藝廊,提供遊客視覺和味覺的饗宴。

海岸巡禮-美國最大的街頭派對。

海岸巡禮(Cruisin' the Coast) 是另外一個來到密州墨西哥灣區不可錯過的特別節日,號稱美國最大的街頭派對,這是一個屬於骨董車迷的節日,全美和來自一些歐洲國家的骨董車迷於節慶期間聚集於此,展開一整個禮拜的復古巡禮,該節慶自1996年創始迄今25年,從一開始的300台車規模已經成長至7000台車的規模。每年數千輛經典收藏車沿著海岸線一字排開,搭配灣區搖滾派對、老爺賽車、主題舞會和大型表演活動等,車迷們駕著復古愛車沿著90號公路、隨著倒流的時光緩緩遊車河,體驗沿途從聖路易斯灣(Bay St. Louis)到帕斯葛古拉市(Pascagoula)等不同城市提供的各式娛樂。

密西西比河別名為老人河,是美國人對這條壯闊的大河的崇敬,來到密西西比州南方,靜謐的美好,好似能夠暫停時光的流逝。追尋著老人的腳步,下一站是海洋暨漁業博物館(The Maritime & Seafood Industry Museum ),這個博物館除了展示灣區海洋和養殖漁業的輝煌歷史,還提供復刻版的比拉錫號牡蠣船(Biloxi oyster schooner),讓旅客登船甚至出海等體驗,享受另類巡禮寧靜灣區的獨特經驗。