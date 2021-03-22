一生不可錯過的美國南方風情→密西西比州墨西哥灣區

復刻版比拉錫號牡蠣船(Biloxi oyster schooner)是複製19世紀至20世紀始於密西西比州沿岸的白羽皇后號(white-winged queen)。

美國 知名作家馬克吐溫曾說：「密西西比河值得細細品味，它不是一條普通的河流，恰恰相反的是，它在各方面都很與眾不同。」這段話也適用於密西西比州 ，該州以流經美國十州的經濟大動脈為名，見證這條美國第一大長河、世界第四大長河所孕哺的美國獨特的歷史和文化，並以保存南方美食及文化為傲。

密西西比州南臨墨西哥灣，三分之二的面積都是樹林，擁有許多天然森林步道，林業撐起密州半邊天，三角洲區(Delta Area)孕育的黃豆、棉花等農作物至今仍踏著古老的節奏，順著密西西比河流向世界各地，對外出口，但密州也有最先進的造船造艦工業及全美最長的人工白沙灘，如同馬克吐溫世界裡的密西西比河，密西西比州值得細細品味。

密西西比州瓦琛州務卿(Mississippi Secretary of State Michael Watson)歡迎詞： 密西西比州墨西哥灣區是美國保持完整的最佳秘境之一，62哩長的海岸線坐擁歷史地標、道地的海岸風味、好客的密州人，以及令人歎為觀止的美景。無論你是來灣區海岸或離島度假、到博奕休閒區小試手氣、參觀博物館或參加節慶體驗密州豐厚的文化底蘊，密州灣區應有盡有，滿足每個人的需求。 眾多的觀光景點將此地打造成黃金度假勝地，不過密州墨西哥灣區同時也是一個成家立業的絕佳地點，出生和成長於密州帕斯葛古拉市(Pascagoula)的我希望能夠分享灣區多元的天然資源和數不盡的投資就業機會，我希望你們在不久的將來都有機會來體驗這個與眾不同的地方，來的時候有什麼需要的地方，不要客氣，儘管跟我聯絡！

要體驗道地的美南文化，絕對不可錯過密西西比州的墨西哥灣區 ，來自該區的瓦琛州務卿(Mississippi Secretary of State Michael Watson)稱密州灣區是「美國保持最完整的秘境之一!(The Mississippi Gulf Coast remains one of America’s best-kept secrets.)」

密西西比州墨西哥灣博弈休閒區。

佇立近200年的比拉錫燈塔。

密州墨西哥灣區從比拉錫(Biloxi)到罕德森點(Henderson Point)有全美最長的人工白沙灘，周圍許多大型度假休閒旅館及博弈酒店林立，眺望白色沙灘美景的最佳地點是在此屹立不搖近200年的比拉錫燈塔，這個灣區沿岸拍照人氣最高的景點擁有螺旋狀的57階樓梯，如果你可以克服這個攀爬障礙，就可以享有一望無際的白沙灣美景。

灣山飯店是美國搖滾巨星貓王1951到57年暑假期間駐足飯店。

來到灣區，也不要忘記造訪海泉市(Ocean Springs)的灣山飯店(Gulf Hills Hotel)，誕生於密州的美國搖滾巨星貓王曾於1951到57年的暑假期間駐足於此，來此地度假，從事騎馬、划水等休閒活動，飯店裡面還有一間套房以貓王知名歌曲命名，叫做「溫柔之愛(Love Me Tender, Love Me Suite)」。

美國南方佳餚「小龍蝦」。

灣區也是個大啖海鮮的好去處，比拉錫於1910年被命名為世界海鮮之都，全美約7成的生蠔和養殖蝦均出自此處，全美最受歡迎的美食步道(Food Trail)中，密西西比海鮮步道名列第二名，總數45家餐廳提供饕客新鮮生蠔和魚蝦蟹等海外，喜歡海味的人千萬別錯過這個犒賞思鄉味蕾的路線圖。

喜歡藝術的朋友不可錯過密西西比州灣區彼得安德森節(Peter Anderson Festival)，這個以陶藝大師彼得安德森命名的節日每年吸引超過15萬人和來自全美的藝術家和工藝家參加，今年將在11月6日和7日舉行。這裡不僅有從油畫、陶藝品、珠寶到童玩和數位畫像等超過400個琳瑯滿目的攤位，還有林立於300年老的大橡樹間、超過100間的海岸美食餐廳、商店和藝廊，提供遊客視覺和味覺的饗宴。

海岸巡禮-美國最大的街頭派對。

海岸巡禮(Cruisin' the Coast) 是另外一個來到密州墨西哥灣區不可錯過的特別節日，號稱美國最大的街頭派對，這是一個屬於骨董車迷的節日，全美和來自一些歐洲國家的骨董車迷於節慶期間聚集於此，展開一整個禮拜的復古巡禮，該節慶自1996年創始迄今25年，從一開始的300台車規模已經成長至7000台車的規模。每年數千輛經典收藏車沿著海岸線一字排開，搭配灣區搖滾派對、老爺賽車、主題舞會和大型表演活動等，車迷們駕著復古愛車沿著90號公路、隨著倒流的時光緩緩遊車河，體驗沿途從聖路易斯灣(Bay St. Louis)到帕斯葛古拉市(Pascagoula)等不同城市提供的各式娛樂。

密西西比河別名為老人河，是美國人對這條壯闊的大河的崇敬，來到密西西比州南方，靜謐的美好，好似能夠暫停時光的流逝。追尋著老人的腳步，下一站是海洋暨漁業博物館(The Maritime & Seafood Industry Museum )，這個博物館除了展示灣區海洋和養殖漁業的輝煌歷史，還提供復刻版的比拉錫號牡蠣船(Biloxi oyster schooner)，讓旅客登船甚至出海等體驗，享受另類巡禮寧靜灣區的獨特經驗。