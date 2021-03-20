金城銀行績效 榮獲最高五星評級

金城銀行董事長吳光宜（右一）與董事會成員合影。（金城銀行提供）

金城銀行以其優良營運及管理，連續榮獲鮑爾財務公司(BAUER FINANCIAL，INC)最高五星評級；而依據聯邦金融管理機構之銀行表現報告(Uniform Bank Performance Report)，金城銀行2020年的平均資產投資報酬率高居所有總行位於休士頓市的華資銀行之冠。

金城銀行2021年度股東年會已於3月18日下午在休士頓總行召開，會中除推選下一屆董事會成員外，並發佈2020年之財務和營運報告。董事長吳光宜感謝所有股東對於金城銀行的一貫支持，並對全體董事、管理團隊以及同仁們的努力致謝。吳光宜表示，2020年是很艱困的一年，不論企業或個人都深受影響。金城銀行為幫助中小企業度過這段艱難困境，並配合政府和美國小型企業管理處（U.S. Small Business Administration）推出二梯次的薪資保障計劃（Paycheck Protection Program），已經協助許多客戶和社區朋友獲得免償還薪資補助。

吳光宜指出，金城銀行2020年總資產額11億5000萬美元，稅後淨利超過1530萬美元。做為一家永續經營的銀行，金城銀行堅持業務品質的價值與管理。秉持穩健和永續發展的理念，我們以穩健且謹慎的策略和作業流程，同時致力發展網路銀行和商業現金管理服務，更推出商業支付處理服務。該行在德州 和加州 努力耕耘，為客戶提供更多金融服務選擇。

會中推選現任八位董事會成員吳光宜、楊明耕、曾柏樺、Al Duran、譚秋晴、吳俊賢、林懿明和吳國駒繼續擔任金城銀行下一屆董事，更推舉吳光宜為董事長，並聘任楊明耕、曾柏樺和Al Duran三位副董事長。

執行長林懿明表示，金城銀行致力打造完整的金融服務平台，同時努力提升競爭力，並採取穩定可持續的策略。金城銀行在南加州托斯汀(Tustin)和阿罕布拉市(Alhambra)設有分行，在爾灣和羅蘭岡也設有貸款 辦公室；新設立的羅蘭岡分行是南加州第三家分行，位於Colima Rd. 和Albatross Rd. 交接，與商場內許多知名商家毗鄰，商場交通便利、停車方便。北加州貸款辦公室則設在灣區的伯靈格姆市(Burlingame)，位處高科技事業雲集的矽谷(Silicon Valley) 區域， 靠近舊金山國際機場。這兩個新據點，希望能服務及開發更多加州的客戶，銜接並串聯德州和加州兩地業務，將金城銀行的服務網絡拓展至更多華人社區。

金城銀行堅定創造優質的客戶體驗，以幫助客戶實現財務上的成功。林懿明說:「金城銀行在追求金融業務發展的同時, 始終以企業經營的長期價值為核心，將企業的社會責任結合金融本業，為企業、客戶和社會的永續發展而努力。我們期許金城銀行和社區一同邁向永續未來，並成為德州暨南、北加州市場首選的金融策略夥伴。」

金城銀行是社區的銀行，具備彈性和便利，更瞭解客戶的需求，能提供更專業和貼心的服務。金城銀行有35年社區銀行的經驗， 管理團隊更秉持兢兢業業的態度，努力為客戶提供量身訂做的存款和貸款服務，希望能幫助客戶的業務蒸蒸日上。有關本行最新資訊請參閱網站 www.goldenbank-na.com 。金城銀行休士頓百利總行的地址是9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036，電話:888-320-3838。歡迎光臨惠顧。