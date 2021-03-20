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ERCOT訴訟豁免權限 州最高法院不裁定

編譯組／綜合報導
德州最高法院不討論ERCOT是否具有法律豁免權限。(ERCOT網頁)
德州最高法院不討論ERCOT是否具有法律豁免權限。(ERCOT網頁)

針對德州可靠電力委員會（ERCOT）是否具有類似政府機關的訴訟豁免權限，德州最高法院19日以些微差距決議，基於法律技術性問題，最高法院將不對此一議題做出決定。因此，此前下級法院的裁定繼續有效，即ERCOT得以享有等同政府機關的法律豁免，不受相關訴訟的追討。

 最高法院對此一議題出現明顯分歧，因此在投票時出現5比4的結果。少數意見方甚至包括首席法官赫契特（Nathan Hecht）。赫契特在不同意見書中表示，各方都想知道，民眾也想知道，法院必須給個交代。

主張受理、討論ERCOT法律豁免權的一方強烈主張，ERCOT在2月寒災時斷電風波中的角色，應該獲得最高法院的裁定。但多數意見卻將之否決，不願討論ERCOT的法律定位，赫契特因而痛批，最高法院逃避不了的，遲早要面臨同樣的問題，因為未來一兩年，類似官司會一而再、再而三地上訴到最高法院。

哈里斯縣律師Christian Menefee表示，法院至少應該給受害民眾一個釐清案情的機會，接受政府監督與服務公眾並不足以賦予ERCOT免責權，既然許多民間企業必須面對問題，ERCOT也不應該免於問責。

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