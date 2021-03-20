德州議員宣揚「以暴制暴」 引各界撻伐

德州選出的聯邦眾議員羅伊。（美聯社）

正當國會討論反亞裔暴力行為之際，奧斯汀選出的聯邦眾議員 羅伊（Chip Roy）卻聲稱，德州 人的老方法就是，「把繩圈掏出來，然後找棵高高的樹，（吊死兇手）」，這樣才有辦法阻止暴力。因為這段比喻幾近早年對待黑人的私刑（lynching），因此引起其他議員的撻伐，特別是同為德州、來自達拉斯的眾議員強森（Eddie Bernice Johnson）。

身為黑人的強森對這類言詞特別深惡痛絕，指出因為新冠疫情，亞裔美國 人正在面臨無情的攻訐與攻擊，每個人都應該注意言語傷害，以及這些不當言詞所帶來的真實後果。她還強調，她已經不是第一次聽到類似羅伊這類，充滿惡意與激進的言詞了，但她相信德州人沒有他那麼差，美國人也並非如此。

雖然不少國會議員呼籲羅伊辭職，但羅伊仍為自己辯護。他說，每個美國人都需要保護，他也非常看重公平正義，而他只是引用了德州老話，實在不該太過政治化。不過諸如夏威夷選出的參議員慶野慶子（Mazie Hirono），紐約選出的眾議員孟昭文（Grace Meng），德州選出的道格特（Llyod Doggett）、李席拉（Sheila Jackson Lee）、賈西亞（Sylvia Garcia）都認為羅伊應該負責。

不僅民主黨議員反彈，連共和黨德州委員會主席威斯特（Allen West）都不太願意背書，他說他會建議羅伊在開口之前先動動腦袋，才能避免類似的尷尬場面，不過威斯特還是為羅伊緩頰，說他的發言沒有嚴重到需要辭職。