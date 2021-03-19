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美南獎學金 申請開跑

休士頓訊

美南銀行2021年「第16屆美南獎助學金」申請活動即日起開放申請，共五個名額，每人1000元，但凡應屆高中畢業生並將於2021年秋季進入大學院校就讀、且需經濟援助的清寒優秀學子，學業GAP成績在3.0以上均具資格。申請截止日至2021年5月10日，預定在2021年6月於美南銀行總行內舉行頒獎儀式。

「美南獎學金」於2005年由美南銀行董事會成立。表彰獎勵優秀清寒應屆高中畢業生，期許借此獎學金協助弱勢族群學子，資助他們部分大學費用，為社會培養未來專業人才。「美南獎學金」數十年成立至今己獲得各學術團人士肯定與支持。

「美南獎助學金」資格評選，每年均由美南獎助學金評審委員會負責審理。審核標準是依據申請者所提供的在校課學業成績、課外社區服務相關證明資料、在學期間曾參加各種活動情況，或其他活動比賽的得獎資料等，例如：演講比賽，運動比賽，學校樂團等、和家庭經濟狀況財務證明（收入）等、兩封介紹信教師推薦信、及學生自我介紹信兩頁。評選委員會在當屆截止日期的月份公佈評鑑審核和獲獎者名單，再以郵寄、郵件等方式各別通知。

「美南獎助學金」的申請資格不限於美南銀行客戶。相關具體申請規定及資格要求、申請表格下載及相關詳情可至美南銀行網站查詢：www.swnbk.com；或至美南銀行各分行索取申請表格，亦可洽詢美南銀行公關Ling Chuang （莊幃婷）713-272-5045，或email:[email protected]

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