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疫期年輕人蟄居 影響身心健康

編譯組／綜合報導
研究報告指出，新冠疫情讓年輕人蟄居現象愈來愈嚴重。（Getty Images）
研究報告指出，新冠疫情讓年輕人蟄居現象愈來愈嚴重。（Getty Images）

為遏阻新冠病毒的傳播，世界各國都採取了許多公共衛生預防措施，例如隔離、保持社交距離、關閉學校等。這些措施造成的社會和經濟後果，會導致商業倒閉、失業和與債務有關的家庭暴力。

美國國家生物技術資訊中心（National Center for Biotechnology Information）的一篇報告指出，年輕人比其他年齡層的人更容易遭受失業的打擊。日本以「蟄居」（hikikomori，或長期社交退縮）一詞來形容因失業或失學、長期與社會隔離的年輕人。「蟄居」一詞的出現，可以從兩個較廣義的角度來解釋。第一、從臨床的觀點來看，「蟄居」與多種精神疾病同時存在，例如適應失調、與焦慮有關的失調和重度憂鬱症。第二、非臨床觀點認為，隨著世界愈來愈全球化，年輕人面對比過去更激烈的教育和就業競爭，他們從兒童時期就被迫加速學習發展，導致社交退縮。

報告認為，新冠疫情可能對「蟄居」現象產生四種影響。

第一、社交距離和隔離可能讓人感到恐懼、挫折或無聊，導致產生創傷後壓力症候群。學校長期關閉可能會對學生造成精神上的負面影響，逃學和輟學的學生人數可能因此增加。

第二、在全球失業率將上升的預期情況下，在新冠疫情爆發前就已在就業市場中處於弱勢的年輕人，和那些即將從學校畢業的學生將更難找到工作，導致他們進一步發展自我隔離和社交退縮行為。

第三、受到不斷上升的失業率影響的不僅是年輕人，還有他們的家庭成員。不過，目前還不清楚因為疫情剛失業的家長對他們的年輕子女會產生哪些負面影響。

第四、這是較正面的一點。由於許多人經歷了許多個月的社交隔離，他們對「蟄居」現象會有較多體認，比較能同情退縮的年輕人，這對社區未來的「蟄居」社會工作發展有利。

報告在結論中表示，從長遠來看，對年輕人的心理健康進行投資是最具成本效益的作法。報告建議，應該創造更多有薪或無薪的工作機會給年輕人，任何維護年輕人權利的活動都應該讓年輕人親自參與，同時給予相應的報酬。

報告還表示，針對年輕人的個人干預行動，可以透過家長和伴侶的支持提高有效性，政府也應該正視年輕人的創造力、創新能力和主動性，有助在疫情之後建立一種「新常態」的生活方式。

疫情 社交距離 就業

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