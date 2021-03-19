SpaceX將在奧斯汀建新廠 馬斯克打造德州星空基地之城

馬斯克對奧斯汀愛得深沉，他以身作則把奧斯汀帶向未來50年美國最繁榮城市！

據最新消息，馬斯克 旗下美國太空探索技術公司SpaceX計畫在德州 奧斯汀建立一個新的、最先進的製造工廠。馬斯克日前發推文表達他對奧斯汀的願景：建造德州星空基地之城。

SpaceX總部位於加州 霍桑 (Hawthorne)，在全美各地都有辦事處，包括在德州現有的兩個發射場，位於布朗斯維爾 (Brownsville)的發射基地和位於麥格雷戈 (McGregor)的火箭測試基地。

SpaceX公司的網站上發布兩份位於奧斯汀的工作崗位，一份是其星鏈（Starlink）衛星互聯網部門的工程師，另一份是組裝和包裝設備工程師。

SpaceX公司指出，這座工廠是為「大批量製造」而設計，特別是為了生產「數百萬個面向消費者的設備」。對於該公司的衛星互聯網網絡來說，這些設備被稱為Starlink Kit，包括用於連接衛星的天線、Wi-Fi路由器和天線安裝硬件等。

這兩份工作都要求應聘者大約四分之一的時間，需要前往位於洛杉磯SpaceX的總部，直到奧斯汀工廠完全建立起來。目前沒有奧斯汀工廠的進一步細節，例如占地面積、何時投入運營等。

在最近接受Joe Rogan採訪時，馬斯克詳細講述了他被奧斯汀吸引的原因。「奧斯汀有點像迷你加州」，馬斯克在2月的採訪中表示，我問加州團隊新工廠的首選地是哪裡?他們想在哪裡待上一段時間? 「首選是奧斯汀。」

在過去的一年裡，馬斯克的幾家企業陸續在奧斯汀地區紮根，特斯拉將在德查維斯縣建造一座超級工廠，用於生產電動汽車。Boring公司正在奧斯汀進行招聘，馬斯克本人以及他的私人基金會也從加州搬到奧斯汀。

德州寬鬆的政府法規，加上沒有州所得稅，成為馬斯克此舉的誘因。但這位億萬富翁表示，西海岸人向奧斯汀轉移的浪潮應注意不要過多改變城市。

馬斯克曾在採訪中說：「我認為我們確實需要確保……從加州移居到美國其他城市的人們，不要無意中帶來導致他們遷居的問題。」

由於新冠大流行病迫使許多人遠程工作，越來越多的商業領袖和公司已經從矽谷等傳統樞紐遷至德州。看來馬斯克對奧斯汀還是愛得深沉，他以身作則把奧斯汀帶向未來50年內美國最繁榮城市！

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