寒災因禍得福 91歲翁獲免費招待

羅馬華爾道夫酒店外夜景。（Waldorf-Astoria網頁）

達拉斯一位91歲的爺爺因為在冬季風暴 期間的遭遇，意外獲得華爾道夫（Waldorf-Astoria）邀請，免費入住羅馬的華爾道夫旅館 ，還附機票。一切都讓前副校長赫立（Ezell Holley）喜出望外，但是唯一的「缺點」是，只能帶一人同行，因此孫女與兒子正在激烈爭取提名。

二月風雪被定名為尤里風暴（Winter Storm Uri），許多德州人都面臨斷電危機，但對91歲的赫立來說，沒有暖氣可能就是生死關頭。他事後回憶說，他是被凍醒的，因為沒有冷氣，更不可能煮東西，然後他的兒子葛倫（Glenn）趕來幫忙，但當他們回到葛倫家時，葛倫家也停電了。

最後他們只好到處打電話給旅館，但要不是沒電就是沒房間了。最後反而是在費城 當主播的孫女亞利斯（Alex）幫上忙，她趁著進廣告的空檔猛打電話，最後終於找到一家還有空房的旅館。

結果當她告知父親時，爺爺接過電話，高興地說，「嘿，我聽說妳訂到華爾道夫啦！」亞利斯馬上笑場，「蝦米華爾道夫，不可能啦！」，只是一間有暖氣的便宜旅館罷了。不過，在亞利斯把一切經過貼上推特後，事情發展卻完全出乎意料。

過了兩三天之後，亞利斯竟然接到正牌華爾道夫的訊息，表示他們注意到她的影片，也很開心妳的祖父與家人能為經歷冰風暴的人們帶來一絲欣慰，因此他們不但願意提供華爾道夫免費住宿，「還是羅馬的華爾道夫！」。

赫立計畫今年稍晚成行，不過在他成行之前，還有一個難題要解決，帶誰去？是立馬救人的兒子，還是遠距幫手的孫女。亞利斯開玩笑地說，她和父親正在「死命爭取」，猛纏著爺爺問，「你要帶誰去？選我選我。」葛倫也笑說，老爸難題已經不是人怎麼到羅馬，而是帶誰去？