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偷渡客闖關激增 邊界陷危機

麥凱倫訊
美墨邊境的偷渡潮對德州造成很大衝擊。（CBP網頁）
美墨邊境的偷渡潮對德州造成很大衝擊。（CBP網頁）

拜登上任後美墨邊界偷渡情況迅速惡化，已達危機的程度，國土安全部長馬佑卡斯(Alejandro Mayorkas)16日承認，這是20年以來最大的偷渡潮危機。德州民主黨國會議員庫威拉(Cuellar)對拜登至今未到邊界巡視，感到不解。

福斯新聞指出，2月份在美墨邊界遭邊境巡邏局攔截的人數是10萬0441人，比1月份增加了28%。多數美國人民雖不支持建邊界牆(border wall)的措施，但贊同川普的強硬移民政策，拜登之所以當選，並不是選民喜歡他的政綱，而是對川普魯莽的人格深感憂懼。拜登勝選似乎給中南美洲人民發出邀請，一波接一波的偷渡潮漫過邊界。

庫威拉表示，德州被這波偷渡潮嚴厲衝擊，被收留的兒童居住在極端擁擠的拘留所中，有時幾天才能到戶外曬20分鐘太陽，這種居住方式不人道，但拜登總統至今還沒有來德州實際了解情況，白宮的代表團來邊界視察狀況時，卻連德州的國會議員都沒有會晤，似乎是想淡化這個問題。

德州國會參議員克魯茲(Ted Cruz)和柯寧(John Cornyn)，下周將率領共和黨參議員代表團到邊界視察，這波偷渡潮給了共和黨充足的彈藥。拜登政府承認目前的情況相當困難，克魯茲16日在推特上發文，指出這項危機充分顯示拜登的移民政策行不通。

國土安全部長馬佑卡斯表示，被攔截的家庭或單身成人，都被送回邊界南邊，只有那些無人伴隨的兒童被美國收容，然後國土安全部設法把他們送到在美親人所住的地方。這些偷渡者中，1萬9246人是家庭成員，7萬1598人是單身成人，9457人是無成人伴隨的兒童。

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