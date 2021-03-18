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滿載無證客 拒受檢撞車8死多傷

編譯組／綜合報導 
滿載無證移民的皮卡，3月15日在德爾里奧市附近，為了逃避警方追查，與一輛貨卡對撞，造成八人死亡。圖為事故後的現場畫面。（德州公共安全廳）
滿載無證移民的皮卡，3月15日在德爾里奧市附近，為了逃避警方追查，與一輛貨卡對撞，造成八人死亡。圖為事故後的現場畫面。（德州公共安全廳）

美墨邊界的德爾里奧市（Del Rio）277號公路上15日發生重大車禍，滿載無證移民的道奇皮卡因為拒絕警察攔檢，因此加速逃逸，最後迎面撞上一輛福特F-150貨卡，共有八死多傷。傷者除了移工外，還包括F-150上的駕駛與幼童。 

德州公共安全廳表示，道奇皮卡最初是因為違反交通號誌遭到警方示警，要求靠邊停車，或許因為車上都是無證移工，因此駕駛不但不停還加速逃逸。警方因此加速追趕，最後在277號公路上發生對撞，道奇皮卡上的八人因此死亡，其他倖存者都是無證移民。 

KHOU 11報導指出，總統拜登上任後，已經大幅放寬移民法規，不像之前的川普任內嚴懲非法移民，因此暗示類似重大傷亡或許可以避免。 

同樣在美墨邊境，加州東南角的帝王縣，3月2日也發生重大車禍，一輛載有25人休旅車（SUV）與一輛半掛式卡車相撞，休旅車內至少13人死亡，其中十人是墨國公民。官員表示，這是一起大規模偷渡行動，釀成當地歷來最嚴重的車禍。

監控系統顯示，共有兩輛休旅車在2日晨從邊境護欄缺口闖入，一輛是福特(Ford Expedition)，另一輛是雪佛蘭(Chevrolet Subruban)。雪佛蘭車載有19人，因不明原因進入美國境內後，在附近州際公路上失火，車上所有人下車避險，後被執法人員帶到邊境巡邏機構拘留所。福特車載著25人繼續行進，不久後與一輛半掛卡車相撞。

車禍現場位於帝王縣中部一處農場地區，該農場向全美超市提供洋蔥、生菜、花椰菜等時令蔬菜，現在正值豐收期。

非法移民 車禍 美墨邊境

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偷渡客闖關激增 邊界陷危機

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